كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1. متى تتوقفين عن قماط الطفل؟

2. علامات على نمو الطفل في قماط.

3. كيف تنتقلين من قماط؟

4. أين يجب أن ينام الطفل بعد التوقف عن التقميط؟

5. نصائح للانتقال من قماط

6. هل ينام طفلك بشكل أسوأ بدون قماط؟

يُطلق على التفاف الطفل من الرقبة إلى أسفل بقطعة قماش خفيفة وقابلة للتنفس التقميط، يساعد على إبقاء الطفل هادئاً ودافئاً ويجعله يشعر بالأمان، ومع ذلك، مع تقدم الطفل في السن، يجب أن يحرر الطفل من القماط لراحته وسلامته، يعتاد الطفل على القماط ويجد صعوبة في النوم بدونه، يمكن للوالدين نقل الطفل تدريجياً من قماط للحفاظ على راحة الطفل الصغير، التقت «الخليج 365» بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليحدثنا عن الطرق الصحيحة لتقميط الرضيع.

1. متى تتوقفين عن قماط الطفل؟

تقميط الرضيع

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يجب على الآباء التوقف عن التقميط بمجرد أن يبدأ طفلهم في التدحرج، يمكن للطفل الذي يتدحرج إلى بطنه في وضع التقميط، أن يجعل الأيدي الملفوفة والجسم المحشو من الصعب على الطفل تعديل وضعه؛ مما يزيد من خطر الاختناق.

الذي يتدحرج إلى بطنه في وضع التقميط، أن يجعل الأيدي الملفوفة والجسم المحشو من الصعب على الطفل تعديل وضعه؛ مما يزيد من خطر الاختناق. غالباً ما يبدأ الأطفال في التدحرج من عمر أربعة أشهر، على الرغم من أن بعض الأطفال قد يفعلون ذلك في وقت مبكر أو متأخر، إذا لاحظت أن طفلك يحاول التدحرج؛ فتوقفي عن لفه، يمكنك البدء في إخراج الطفل من قماط من عمر شهرين أو ثلاثة أشهر، سيساعدهم ذلك على التعود على النوم بدون قماط بحلول الوقت الذي يتعلمون فيه التدحرج.

2. علامات على نمو الطفل في القماط

التوقف عن تقميط الرضيع

إذا أظهر الطفل العلامات التالية؛ فعادةً ما يشير ذلك إلى أن الوقت قد حان لإزالة القماط:

زيادة النشاط مع الكثير من حركات اليد.

يزيل القماش بسبب زيادة الحركة.

يشعر بعدم الراحة في وضع التقميط بسبب تقييد الساقين واليدين.

النوم المضطرب والاستيقاظ من النوم على الرغم من التقميط.

يتدحرج من الخلف إلى البطن والعكس صحيح.

3. كيف تنتقلين من قماط؟

القماط

يمكن للوالدين تجربة أي من الطرق التالية لإخراج طفلهم من القماط:

انقلاب الطفل: في هذه التقنية، تتوقفين عن لف الطفل تماماً؛ نظراً لأنه تغيير مفاجئ؛ فقد يتفاعل الأطفال بشكل مختلف، راقبي الطفل لبضع ليال لأنه قد يستغرق وقتاً للتكيف، تعمل هذه التقنية بشكل جيد مع الأطفال الذين يمكنهم تهدئة أنفسهم، يجب أن يكون الوالدان مستعدين لنوم الطفل المضطرب والبكاء في البداية، هذه الطريقة هي الأفضل للأطفال الذين بدؤوا في الانقلاب.

التقميط الليلي الجزئي: افردي الطفل لينام دون التقميط، إذا استيقظ الطفل في الليل بسبب عدم الراحة، يمكن للوالدين بعد ذلك لفه، في هذه الطريقة، يتم تعليم الطفل النوم دون التقميط لأطول فترة في الليل، من الناحية المثالية، يجب أن ينام الطفل نصف أو ثلث الليل من دون قماط، يمكنك ضبط الوقت الذي يقضيه الطفل في التقميط بناءً على انزعاج الطفل وعدد المرات التي يستيقظ فيها في الليل.

لينام دون التقميط، إذا استيقظ الطفل في الليل بسبب عدم الراحة، يمكن للوالدين بعد ذلك لفه، في هذه الطريقة، يتم تعليم الطفل النوم دون التقميط لأطول فترة في الليل، من الناحية المثالية، يجب أن ينام الطفل نصف أو ثلث الليل من دون قماط، يمكنك ضبط الوقت الذي يقضيه الطفل في التقميط بناءً على انزعاج الطفل وعدد المرات التي يستيقظ فيها في الليل. قماط بذراع خارج: هذه التقنية تدريجية ومناسبة للأطفال الذين هم على وشك تعلم التدحرج، إنه ينطوي على لف ذراع داخل قماط والسماح للذراع الأخرى بالحرية، يمنح هذا الوضع الطفل الراحة في القماط ويسمح له بالحركة.

خالٍ من الذراعين: يمكنك لف الطفل بذراعيه للخارج، يمنح الطفل راحة قماط بينما يبقي يديه حرتين، يمكن للوالدين استخدام قطعة قماش عادية أو اختيار قماش مصمم للسماح بحركة الذراعين.

بطانية أو بدلة نوم يمكن ارتداؤها: يمكن للبطانية أو بدلة النوم القابلة للارتداء، أن تمنح الطفل شعوراً بوجود قماط، مع الحفاظ على أيديهم وأرجلهم خالية، بعض البطانيات القابلة للارتداء مبطن لمزيد من الراحة والدفء، يمكنك الاختيار بين بطانية وبدلة بناءً على راحة طفلك، هذه الطريقة في الانتقال هي الأنسب للأطفال الأصغر سناً.

4. أين يجب أن ينام الطفل بعد التوقف عن التقميط؟

نوم الطفل

يجب أن ينام الطفل دائماً في سرير للنوم والنوم ليلاً، بغض النظر عما إذا كان يتم لفه أم لا؛ وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، يجب على الآباء مراعاة التدابير التالية لنوم الطفل الآمن:

ضعي الطفل دائماً على ظهره لقيلولة ونوم الليل، النوم على الظهر يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ «SIDS».

يجب أن يكون سطح النوم داخل السرير أو السرير صُلباً، اختاري مرتبة صُلبة مغطاة بملاءة محكمة، يجب أن تتلاءم المرتبة بشكل مريح مع سرير الأطفال من دون أية فجوات بين المرتبة وحواجز حماية سرير الأطفال.

لا تضعي أبداً البطانيات السائبة والألعاب الطرية والأشياء الأخرى في منطقة نوم الطفل؛ لمنع خطر الاختناق.

لا تضعي الطفل أبداً للنوم على كرسي بذراعين أو أريكة، لا تتركي الطفل بدون مرافق إذا نام في عربة أطفال أو مقعد سيارة، إذا أمكن، انقليه لسرير أطفال على الفور.

يفضل الآباء مشاركة الغرفة مع أطفالهم حتى سن 12 شهراً. ضعي سرير الطفل بالقرب من سريرك، لا تشاركي الطفل في الفراش أبداً؛ لأنه قد يزيد من خطر حدوث إصابات عند الأطفال.

5. نصائح للانتقال من قماط

تقميط

قد تسهل هذه النصائح على الآباء تعلم التوقف عن التقميط:

يمكنك التوقف عن التقميط للحصول على قيلولة أثناء الليل، والاستمرار في التقميط لأخذ قيلولة أثناء النهار، يمكن أن يمنح الطفل وقتاً للتكيف مع النوم بدون قماط.

ضعي الطفل في سريره عندما يبدأ في الشعور بالنعاس، يمكن أن يجعل الطفل ينام بشكل أسرع من دون الحاجة إلى التقميط.

ضعي روتيناً مهدئاً لوقت النوم؛ بحيث يكون الطفل مرتاحاً بدرجة كافية للنوم بدون قماط، على سبيل المثال: يمكنك إعطاء الطفل حماماً دافئاً، وتشغيل موسيقى تبعث على الاسترخاء قبل النوم.

ضعي الطفل في قيلولة ونوم ليلاً في نفس الوقت كل يوم.. يساعد في وضع روتين للنوم.

يمكنك لف الطفل بقطعة قماش واحدة، والتي يمكن أن توفر إحساساً بالدفء والراحة كقماط.

حافظي على هدوء منطقة نوم الطفل، حافظي على درجة حرارة مريحة في غرفة الطفل.

يمكن أن تسهل مشاركة الغرفة تهدئة الطفل في حالة عدم وجود قماط، يمكنك أيضاً وضع مصباح ليلي في غرفة الطفل لمساعدته على العودة للنوم، يمكنك أيضاً أن تقدمي للطفل مصاصة لتهدئة نفسه.

6. هل ينام طفلك بشكل أسوأ بدون قماط؟

مقاومة التقميط