أسباب تؤدي إلى تقليل الخصوبة عند النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول محتوى

1- أسباب ضعف الخصوبة عند المرأة

2- نوعية الطعام تلعب دورا في خصوبة المرأة

3- أطعمة تقلل من خصوبة المرأة

4- أطعمة تزيد من خصوبة المرأة

من الأمور التي تشغل كل امرأة حديثة الزواج هي: ضعف الخصوبة لديها أو قلتها.. ما يعني عدم قدرتها على الحمل، رغم علاقة الانسجام التي تربطها بزوجها وبشكل مستمر، وكذلك حال زوجها؛ فهو لا يعاني من أية مشاكل صحية، من هنا كان بحث وسؤال "الخليج 365 نت" عن الأسباب التي تؤدي إلى تقليل الخصوبة عند النساء.. ومحاولة معرفة سبل الحل.. لقاؤنا مع الدكتور إبراهيم عبد الجواد، أستاذ أمراض النساء والولادة بطنطا.. وخبيرة التغذية العلاجية الدكتورة هنادي شحاتة

1- أسباب ضعف الخصوبة عند المرأة

القدرة الإنجابية عند المرأة تتراجع مع تقدمها في العمر

مشاكل في التبويض: التبويض السليم هو أحد العوامل الرئيسية في خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب؛ فالحمل يحدث عندما تخرج البويضة الناضجة من المبيض إلى قناة فالوب

وإذا كان المبيضان غير قادرين على إنتاج البويضات السليمة، يكون هناك ضعف في الخصوبة لدى المرأة. مشاكل في الجهاز التناسلي: كإصابة المرأة بتكيّس المبيضين مثلاً، أو وجود الأورام الليفية الحميدة في الرحم، أو وجود تشوّهات أو التصاقات في الرحم أو مشاكل في قناتي فالوب

وأحياناً يكون السبب وجود خلل في مستوى الهرمون التي تفرزها الغدة الدرقية والغدة الكظرية في الجسم؛ مثل زيادة معدل هرمون البرولاكتين، أو النقص في معدل الإستروجين في الجسم

التقدّم في العمر: من المعروف أن القدرة الإنجابية عند المرأة تتراجع مع تقدّمها في العمر، بحيث يقل عدد المخزون الموجود لديها من البويضات السليمة، وتتراجع بالتالي قدرتها على التبويض الصحي، الذي هو ركن أساسي في إحداث الحمل

لذلك فإن اقتراب المرأة من سن انقطاع الطمث يترافق مع ضعف في الخصوبة، والحمل يصبح أصعب بعد عمر الـ35، وصعباً جداً فوق عمر الـ40، ويصبح مستحيلاً عند بلوغ سن انقطاع الدورة الشهرية

التدخين: هو أيضاً من العوامل الأساسية المؤثرة على خصوبة المرأة؛ حيث إنه يؤثر على معدلات الهرمون في جسم المرأة، ويضر بعمل الهرمون، مما يؤدي إلى ضعف قدرة المرأة على الحمل والإنجاب

2- نوعية الطعام تلعب دوراً في خصوبة المرأة

نوعية طعامك تلعب دورا في زيادة الخصوبة

هناك إجماع من أساتذة طب النساء والولادة، والمتخصصين في التغذية العلاجية يربط بين الخصوبة عند المرأة ومدى محافظتها على نمط حياة صحي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتجنب بعض المأكولات الأخرى

أولاً.. لابد أن يحتوي نظامكِ الغذائي على القدر الكافي من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

ثانيا..لكي تزيدي من خصوبتكِ، هناك أطعمة لا بد أن تتجنبيها تماماً، وهي التي تحتوي على المواد المصنعة، والغنية بالسكريات والدهون، ما يقلل من فرص حملكِ ويضر بصحتكِ

3- أطعمة تقلل من خصوبة المرأة

المشروبات الغازية تضر بخصوبة المرأة

مثل تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق؛ كسمك أبو سيف والتونة، وقد تكون تناولتها قبل الحمل؛ فقد يخزن نسبة منه في جسمكِ، ما يؤدي إلى ضعف الخصوبة لديكِ

وتناولتها خلال الحمل.. قد يؤثر الزئبق في الجهاز العصبي للجنين، الذي يتكون عادة قبل أن تعرف معظم النساء بأنهن حوامل، وهو ما يحدث في الأسبوع الثالث من الحمل

كلنا يعرف أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد كيميائية ومحليات صناعية، وبالتالي فهي تضر بالصحة، وترفع مستويات السكر في الدم، وتزيد الوزن، بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من الكافيين الذي يؤثر على عملية التبويض

ابتعدي عن الدهون والوجبات السريعة لتزيد خصوبتك

الدهون في الوجبات السريعة تسبب خللا في هرمون المرأة

الدهون غير المشبعة والتي توجد في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والمخبوزات، وكلها مأكولات تزيد الوزن وترفع نسبة السكر، وهو ما يؤدي إلى حدوث خلل في هرمون المرأة، وإصابتها بمتلازمة تكيس المبايض

إذا كنتِ ترغبين في زيادة خصوبتكِ، فتجنبي الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، التي تدفع الجسم لمقاومة الإنسولين الذي يفرزه للتقليل منها

وهو ما يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.. أولها الإصابة بالسكري، وتكيس المبايض، واضطراب الهرمون، وتقليل الخصوبة

كما أن الحليب قليل الدسم والزبادي، وغيرهما من المنتجات الأخرى، تحتوي على نسبة عالية من (هرمون الذكورة)، الذي تتسبب زيادة إفرازه في جسم المرأة في اضطراب الهرمون، وتقليل الخصوبة

لا لمنتجات الحليب غير المبسترة.. حتى لا تقل خصوبتك؛ كالأجبان الطرية والريكفورد، تُصنع عادة من الحليب غير المبستر (غير المغلي)، وينصح الأطباء وخبراء التغذية بتجنبها؛ حتى لا تقلل من فرص الإنجاب وتؤثر على التبويض

عدم تناول اللحوم المصنعة بجميع أنواعها مثل: اللانشون و(السوسيس) والهامبرجر... وكذلك الأسماك المدخنة، قد تصيبك أيضاً ببكتيريا الليستيريا التي تضعف خصوبتكِ، احرصي على تناول اللحوم والأسماك الطازجة

كذلك البيض واللحوم والمأكولات البحرية النيئة، كالبسطرمة والسوشي... وغيرهما، حيث تحتوي على بكتيريا السالمونيلا، التي تضعف الخصوبة بشكل كبير لدى المرأة، وتؤثر على عملية التبويض والتلقيح والإخصاب

منتجات الصويا جميعها غنية بهرمون الإستروجين، الذي يفرزه الجسم في المرأة لتنظيم الدورة الشهرية وهرمون الأنوثة، إلا أن زيادة نسبته تقلل من احتمالية إخصاب البويضات لدى المرأة

إضافة إلى اضطرابات التبويض، والتي تعد من الأسباب الشائعة لضعف الخصوبة عند المرأة، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالعقم في بعض الحالات

وتشمل هذه الاضطرابات الهرمونية متلازمة المبيض متعدد الكيسات، وفرط البرولاكتين الدم (زيادة إفراز اللبن من الثدي). تشوهات الرحم والإصابة بالأورام الحميدة في جدار الرحم.. وكلها تقلل الخصوبة

ومن الأسباب أيضاً الإصابة ببعض أنواع السرطان - خاصة سرطان الجهاز البولي التناسلي- لها تأثيرات ضارة على الخصوبة عند المرأة، وكذلك التعرض للعلاجين الكيميائي والإشعاعي

4- أطعمة تزيد من خصوبة المرأة

أطعمة تزيد من خصوبة المرأة