أضرار حبوب تنشيف الحليب عند الفطام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - في بعض الأحيان تضطر الأم لتعاطي حبوب تنشيف الحليب ليس بسبب الفطام ولكن لأسباب أخرى، وفي بعض الأحيان تستخدمها بعد الفطام بسبب شعورها بالألم لتحجر الصدر بكمية من الحليب تجمعت فيه بسبب عدم رضاعة الطفل؛ ولكن هل من الممكن أن تتعاطى الأم المرضعة التي قررت التوقف عن الرضاعة حبوب تنشيف الحليب دون الرجوع للطبيب؟

هذه الأسئلة حول حبوب تنشيف الحليب تقدمها الدكتورة لمياء مصطفى؛ استشارية طب وتغذية ورعاية الأطفال كالآتي.

ما هي حبوب تنشيف الحليب؟

قد تتوقف الأم عن الرضاعة لعدة أسباب

هي عبارة عن حبوب تستخدم لتنشيف أي تجفيف الحليب من صدر المرضع بحيث لا يتكون وينزل بسبب توقف الرضيع عن الرضاعة الطبيعية، وغالباً ما تكون هذه الأدوية عبارة عن هرمونات تمنع تكون هرمون البرولاكتين المسئول عن تكوين الحليب، وهناك بعض الأدوية التي تستخدم في تنشيف الحليب ولا تحتوي على هرمونات، مثل الأدوية التي تستخدم لعلاج حساسية الأنف.

أضرار حبوب تنشيف الحليب

قد تسبب مشاكل صحية

قد تشعر الأم بالغثيان والدوار والميل للقيء لأن هذه الحبوب عبارة عن هرمونات غالباً.

ترفع حبوب تنشيف الحليب من معدل لزوجة الدم.

قد تحدث تكيسات في المبيضين.

يحدث بعض التساقط في الشعر.

ويحدث بعض الترهل في الصدر.

الشعور بالتعب العام.

هناك دراسات حول إصابة النساء بسرطان الثدي في المستقبل في حال تعاطي حبوب تنشيف الحبوب.

كما أن النساء اللواتي تعاطين حبوب تنشيف الحليب أكثر عرضة للنوبات القلبية.

طرق منزلية لتنشيف حليب المرضعة

الرضاعة هي الرابطة النفسية بين الأم وطفلها