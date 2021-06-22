أفضل حميات الأطفال لإنقاص الوزن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تعتبر مشاكل الوزن عند الأطفال سبباً متزايداً للقلق في جميع أنحاء العالم. لأنه أدى إلى ارتفاع نسبة السكر، والكوليسترول، وهشاشة العظام، والكبد الدهني، والربو، وأمراض القلب لدى الأطفال هذه الأمراض التي تحدث عادة خلال مرحلة البلوغ تظهر الآن في مرحلة الطفولة. الأطفال البدينون هم أيضاً أكثر عرضة للتنمر والقلق بشأن صورة الجسد وانعدام الأمن والاكتئاب.

الموضوع الآتي، يحدد كيفية فقدان الوزن عند الأطفال بحذر شديد؛ حيث يجب على الآباء وضع خطة آمنة وحساسة لفقدان الوزن بالتشاور مع طبيب الأطفال. وذلك لأن خطة فقدان الوزن العشوائية يمكن أن تعرقل تغذية الطفل ونموه ومستويات التوتر لديه. علاوة على ذلك، فإن ما يصلح للبالغين لا يصلح للأطفال لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو. "الخليج 365 وطفلك" أخذت رأي الخبراء في وضع خطة آمنة لإنقاص وزن الطفل البدين.

كيف تعرفين ما إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في الوزن؟

هل هناك مشكلة في الوزن؟

إن فهم ما إذا كان طفلك يعاني من مشاكل الوزن هو الخطوة الأولى للخطة المناسبة. هذا مهم لأن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. من الأفضل استشارة طبيب الأطفال الخاص بك للتحقق من مؤشر كتلة الجسم للطفل (BMI)، الذي يقيس وزنه مقابل الطول والجنس والعمر. فيما يلي دليل سريع حول النسبة المئوية لمؤشر كتلة الجسم التي يمكن أن تشير إلى أن طفلك يعاني من مشاكل الوزن:

مؤشر كتلة الجسم بين المئين الخامس والثامن والثمانين: صحي

مؤشر كتلة الجسم بين المئين 85 و94: زيادة الوزن

مؤشر كتلة الجسم عند 95 بالمائة أو أكثر: سمين

نصائح لتخفيف الوزن للأطفال

يمكن لطبيب الأطفال الخاص بك أن يقدم لأطفالك نصائح حول كيفية إنقاص الوزن كطفل، ويمكنكما معاً وضع خطة مخصصة تناسب طفلك. فيما يلي أهم 10 توصيات:

1. انتبهي لعدد السعرات الحرارية

انتبهي إلى السعرات

عليك أن تعرفي بالضبط مقدار السعرات الحرارية التي يحتاجها طفلك للنمو السليم. فكمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الطفل تختلف حسب العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والنشاط وما إلى ذلك. لا تجهدي الطفل بفحوصات الوزن اليومية في المنزل؛ لأن التغيرات اليومية أمر طبيعي.

2. ضعي نظاماً غذائياً منخفضاً في نسبة السكر

تخلصي من الكربوهيدرات

لست بحاجة إلى التخلص من الكربوهيدرات تماماً من النظام الغذائي لطفلك. كل ما عليك فعله هو اختيار الكربوهيدرات المنخفضة أو متوسطة نسبة السكر مثل البروكلي والجزر والتفاح والتوت والفاصوليا والمكسرات وزبدة الفول السوداني والزبادي العادي مع العسل والفواكه والحليب والجبن والأناناس والبطاطا الحلوة والموز. والمعكرونة والحبوب الغنية بالألياف والأرز البني والآيس كريم. لكن تجنبي الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم مثل الذرة والبطاطس والأرز الأبيض والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس والعصير والمربى والزبادي الحلو والمجمد والخبز والفطائر والبيتزا والفشار والشوفان وبعض الحبوب. حيث تشير الدراسات إلى أن الطعام منخفض نسبة السكر في الدم يبقي الطفل ممتلئاً لفترة أطول وأكثر سعادة؛ لأنه يستغرق وقتاً أطول للهضم.

3. قدمي المزيد من الفواكه والخضروات

قدمي الفاكهة

بشكل عام، يمكنك إضافة المزيد من الخضار والفواكه بألوان متعددة إلى نظام طفلك الغذائي. قدمي الفاكهة الكاملة بدلاً من عصائر الفاكهة. وذلك لأن العصائر تحتوي على سعرات حرارية أكثر، في حين أن الفاكهة الكاملة غنية بالألياف، وهي غنية بالألياف المفيدة للهضم. ومع ذلك، ليست كل الفواكه والخضروات مفيدة لفقدان الوزن. قد يكون بعضها مرتفع نسبة السكر.

4 ادفعيه للمزيد من الماء

ادفعيه لشرب الماء

لا تسمحي للطفل بشرب العصير والطاقة والمشروبات الباردة والصودا وغيرها عند الشعور بالعطش؛ لأنها تسبب زيادة الوزن. أفضل ما يقضي على العطش هو الماء.

5. حافظي على نظام نوم جيد

نظام نوم جيد

من الناحية المثالية، يحتاج الأطفال إلى 10 ساعات من النوم ويحتاج المراهقون إلى 9 ساعات من النوم. النوم المبكر والجيد ضروري للتغذية السليمة والتمثيل الغذائي الذي يساعد في الحفاظ على وزن الجسم.

6. مدّيه بالمزيد من البروتين

البروتين أساسي

يؤكد الخبراء أن البروتين يحفز الهرمون الذي يساعد الجسم على تكسير الدهون الزائدة إلى طاقة. وهو أكثر إشباعاً. قدمي البيض والبروتين النباتي والأسماك واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج. اختاري الزبادي والجبن قليل الدسم.

7. نظّمي الوجبات

نظمي الوجبات

تجنبي ترك فترات طويلة بين الوجبات؛ لأن المعدة الفارغة لساعات طويلة تؤدي إلى التهام الطعام أثناء الوجبات. توصي الدراسات بأن ثلاث وجبات صغيرة ووجبتين خفيفتين صغيرتين يومياً مثالية.

8. ادفعيه لممارسة التمارين الرياضية

ادفعيه لممارسة الرياضة

يوصَى بممارسة الرياضة أو بعض الأنشطة الرياضية لمدة 60 دقيقة على الأقل يومياً. ابدئي بـ15-20 دقيقة يومياً ثم زيدي المدة تدريجياً. اجعليها مسلية من خلال إشراك أقران طفلك أو تنظيم جلسة رقص وموسيقى، أو الجري مع كلب أليف، أو جلسة سباحة عائلية، وما إلى ذلك، فهذا سيشجع الطفل على المشاركة بحماس. بعض التمارين الجيدة للأطفال لإنقاص الوزن هي: السباحة - ركوب الدراجات – الرقص – الجري – أيروبيكس.

9. تعرفي على حقائق الدهون

الدهون غير المشبعة

يحتاج الجسم إلى الدهون الصحية لتكوين أغشية الخلايا. ويمكن أن يؤثر التخلص من الدهون بشكل عشوائي على جهاز المناعة، والجهاز العصبي، والصحة العامة لطفلك. الذي يحتاج إلى استهلاك الدهون مثل الزيوت غير المشبعة (الزيتون والكانولا وفول الصويا) والسلمون والأنشوجة واللوز وبذور السمسم واليقطين والكتان وما إلى ذلك. حيث تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم والحفاظ على المعدة ممتلئة لساعات أطول.

افعلي ولا تفعلي

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعيها في اعتبارك أثناء برنامج إنقاص الوزن لطفلك:

افعلي

اجعليه يمشي بدل ركوب السيارة

1 - قومي بإجراء تغييرات في العادات مثل ممارسة الرياضة اليومية. ولا تفرطي في تقديم الوجبات السريعة غير الصحية وتجنبي إعطاءه وجبات الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون لتجنب الإفراط في تناوله.

2 - كافئي الطفل على إنجازاته في إنقاص الوزن من خلال عرض فيلم أو لعبة أو ما شابه. لكن لا تكافئيه بتقديم طعامه المفضل.

3 - أضيفي المهمات إلى جدوله اليومي، وشجعيه على صعود السلالم بدلاً من المصعد، والمشي إلى منطقة أنشطة الأطفال القريبة بدلاً من ركوب السيارة وما إلى ذلك. اجعلي الأنشطة مليئة بالمرح من خلال معسكرات التدريب، والمشي في الطبيعة، وما إلى ذلك.

4 - قللي الحصص، لكن لا تستبعدي الوجبات. فنوع الأكل ليس مهمماً بقدر الكمية عند محاولة إنقاص الوزن.

لا تفعلي

لا تتركيه يتابع التلفاز لساعات

1 - لا تضعي خططاً غير واقعية. وإذا كان طفلك يحب تناول شيء يخالف خطة إنقاص الوزن، فلا تلغيه تماماً. بل افعلي ذلك تدريجياً. حددي أيضاً هدفاً له يمكن تحقيقه لفقدان الوزن. المعدل الجيد الموصى به هو فقدان 300 غرام أسبوعياً.

2 - لا تسمحي للأطفال بمشاهدة التلفاز ولعب ألعاب الفيديو والجلوس على الأريكة لساعات. اجعلي التلفزيون يقتصر على ساعة إلى ساعتين في اليوم.

3 - لا تضعوا نظاماً غذائياً للأطفال فقط، اعملوا كفريق. وضموا العائلة والأصدقاء. يمكنكم أن تلتزموا بالطعام المفيد لكم. فكونوا قدوة للطفل لإبقائه متحمساً. يمكنك أيضاً إقامة حفلة عيد ميلاد مع جميع الوجبات الخفيفة الصحية.

4 - لا تستسلمي ولا تتسرعي، أخبري الطفل بأن وزنه لن يتغير بين عشية وضحاها.

لكن لا تخضعيه لبرنامج سريع في فقدان الوزن. يمكن أن يضر هذا أكثر مما ينفع