وسيلة فعّالة قد تنقذ حياة مرضى قصور القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توصل باحثون في جامعة فيرجينيا الأمريكية، إلى وسيلة جديدة وفعالة يمكنها إنقاذ حياة كثير من مرضى قصور القلب. عبر تطوير جهاز فسيولوجي جديد يمكنه تعزيز وظائف القلب ومعدلات النجاة لمرضى قصور أو فشل القلب، وذلك من خلال رصد وتحديد المرضى الأكثر عرضة لمضاعفات الحالة ويحتاجون علاجات معينة.

وهذه المرة الأولى التي تظهر فيها فعالية وفائدة حقيقية لجهاز استشعار لاسلكي يراقب الضغط، ويتم زرعه في الشرايين الرئوية، في تعزيز معدلات نجاة مرضى قصور القلب.

وفحص الفريق بيانات 550 مشاركا خضعوا لجهاز قياس يدعى CardioMEMS HF System، واعتمد الباحثون على فحص معدلات ضغط الدم الرئوي PAPP، والتي تعد مقياسا جيدا لمدى تصلب الشرايين الرئوية وحالة القلب، ويمكنها تحديد المرضى الأكثر عرضة لدخول المستشفى أو لخطر الوفاة نتيجة قصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم في القلب والرئتين.

ووجد الباحثون أن المشاركين ذوي معدلات PAPP أقل من المتوسط، كانوا في خطر أعلى لدخول المستشفى أو الموت مقارنة بمن لديهم مستويات PAPP أعلى.

وأثبتت تجارب الباحثين أن الجهاز ساعد -حقّا- في خفض خطر الوفاة لدى أصحاب معدلات PAPP المنخفضة، وبنسبة 46% سنويا خلال 2-3 أعوام من المتابعة.

يذكر أن قصور القلب هو حالة يفشل فيها القلب في ضخ الدم بشكل كاف للجسم، كما تكون كفاءة عضلة القلب ضعيفة وتظل آخذة في الانخفاض حتى يتوقف القلب عن العمل في معظم الحالات.

كما أن هذه الحالة تسهم في إصابة أكثر من 26 مليون شخص حول العالم، بجانب دخول أكثر من مليون شخص إلى المستشفى كل عام، ووفاة ما يقرب من نصف المرضى في غضون 5 سنوات من التشخيص.