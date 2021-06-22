صحة ورشاقة

لقاح "أبدالا" الكوبي فعّال بنسبة 92.28% ضدّ كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أعلن "مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" في كوبا أمس الاثنين أنّ "أبدالا"، اللّقاح التجريبي، الذي يطوّره هذا المختبر الكوبي ضدّ فيروس كورونا، برهن عن فعالية بنسبة 92,28% في مكافحة كوفيد-19.

 

وقال المركز في تغريدة على تويتر إنّ "أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات".

 

وبلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقّع أن يحصل في أواخر يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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