صحة ورشاقة

إصابات كورونا العالمية تقترب من 179 مليوناً والوفيات أكثر من 4.5 مليون

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                      601714                            33706715

 

الهند                                     388135                             29935221

 

البرازيل                              501825                                    17927928

 

فرنسا                                110738                                 5757311

 

تركيا                                 49185                                      5366299

 

روسيا                                288887                                   5316826

 

المملكة المتحدة                     127976                             4630040

 

الأرجنتين                           89043                                4268789

 

إيطاليا                          127253                                4252095

 

كولومبيا                           99934                           3945166.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                 عدد الوفيات                       عدد الإصابات

 

25 - العراق                         16885                         1287465

 

35 - الأردن                        9662                         746480

 

41 - الإمارات                   1757                         612029

 

42 - لبنان                        7822                          543505

 

43 - المغرب                   9238                          526651

 

44 -                      7677                       474191.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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