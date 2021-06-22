شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للنباتيين للحفاظ على صحتهم.. اشرب الماء وتناول الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب النظام الغذائي النباتي شعبية واسعة في السنوات الأخيرة، وقالت بعض الدراسات أن النباتيين يمثلون ما يصل إلى 18٪ من سكان العالم، واتباع نظام غذائي نباتي قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، ويدعم فقدان الوزن ويحسن جودة نظامك الغذائي، وفي هذا التقرير نتعرف على 6 نصائح للنباتيين للحفاظ على صحتهم، وفقاً لما ذكره موقع "thespruceeats"

تناول خضروات ورقية داكنة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع

الخضروات الورقية مليئة بالفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد، ويمكنك تناولها كعصائر، حيث يمكنك تناول العصائر الخضراء في الصباح كبديل لمشروب القهوة الصباحى، ويمكنك إضافة حفنة من أوراق السبانخ إلى سلطتك العادية.

تناول مكمل فيتامين ب 12

يجب أن يحصل النباتيون على مصدر من فيتامين ب 12، لتعويض ما يحتاجونه من هذا الفيتامين الموجود في اللحوم بشكل كبير، ويتم تعزيز العديد من المنتجات، مثل حليب الصويا والبرجر النباتي بفيتامين B12، وكذلك يمكنك تضمين الخميرة الغذائية في نظامك الغذائي بانتظام.

حافظ على رطوبتك

لا يشرب معظم الناس ما يكفي تقريبًا (وحتى إذا كنت تعتقد أنك تشرب ما يكفي، فمن المحتمل أنك لست كذلك ، خاصة إذا كنت تحاول الحفاظ على صحتك وفقدان العادات غير الصحية)، لذا احضر زجاجة ماء معك أينما ذهبت، الماء مهم بشكل خاص عند التكيف مع طريقة جديدة لتناول الطعام مثل النظام النبا، لأنه سيساعد في تقليل الشهية وتقليل الشعور بالجوع.

على وجه التحديد، يساعد شرب الكثير من الماء على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام قبل ظهورها، اشرب المزيد من الماء مما تعتقد أنك بحاجة إليه وتعود على شرب كوب ماء أول شيء في الصباح.

تناول الفاكهة

حاول أن تأكل تفاحة أول شيء في الصباح أو احتفظ بالجزر الصغير في متناول اليد لتناول الوجبات الخفيفة ، وقم بتضمين سلطة خضراء نيئة مع غدائك كل يوم.

قلل من تناول السكر المكرر

حاول تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، إذا بدأت في قراءة الملصقات ، فقد تشعر بصدمة شديدة عندما تكتشف أن هذه السكر المكرر والمعالج، بدءًا من الأشياء التي يجب أن تكون صحية - مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وحتى الحمص - إلى كل ما يأتي في زجاجة تقريبًا، بما في ذلك صلصة الشواء وتوابل السلطة.

استخدام بدائل اللحوم

عند التفكير في كيفية تغيير مفضلات اللحوم الحالية إلى أنواع نباتية، لا تخف من استخدام بدائل اللحوم، وتتوفر جميع أنواع المنتجات النباتية التي تحاكي اللحوم - اللحم البقري النباتي المفروم وقطع الدجاج والبرجر وكرات اللحم والناجتس النباتية.