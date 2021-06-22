- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجنبك طفلك من الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجات الراهنة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرتقرير صادر عن الأكاديمية الهندية لطب الأطفال، من الأضرار التى يتعرض الأطفال لها خلال الموجة الثالثة لوباء فيروس كورونا، بينما اقترح العديد منهم أن الأطفال يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل من البالغين، ونتناول خلال السطور التالية أبرز أعراض فيروس كورونا ومضاعفاته على الأطفال.
ماهى أعراض فيروس كورونا عند الأطفال؟
تشمل الأعراض المحتملة للفيروس الحمى التي تستمر لأكثر من 4-5 أيام ، وانخفاض تناول الأطفال عن طريق الفم ، وانخفاض تشبع الأكسجين إلى أقل من 95٪ ، وضعف إخراج البول ، وإصابة الطفل بالخمول،و زيادة معدل التنفس، والتهيج وفقدان الوعي، وعيون حمراء و طفح جلدي على الجسم.
كورونا عند الأطفال
ما نصائح وقائية لفيروس كورونا عند الأطفال؟
لابد من نظافة الأسنان بالفرشاة في الصباح والمساء أكثر أهمية للأطفال فوق سن الثانية.
كورونا عند الأطفال
- احرص على الغرغرة بالماء الدافئ المضاف إليه من الملح والكركم .
كورونا عند الأطفال
ما الأنشطة البدنية التى تحمى طفلك من فيروس كورونا ؟
يقع الأطفال ضمن الفئات الأكثر ضعفًا من السكان ومن المهم تخطيط استراتيجيات وقائية وإدارية مختلفة للأطفال، من المهم الحفاظ على مناعتهم قوية أثناء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، و وفقًا لإرشادات الأكاديمية الهندية لطب الأطفال، يجب أن يكون الطفل رشيقا جسديًا وعقليا لمحاربة المرض، لذلك يوصى أن يمارس طفلك تمارين اليوجا والتأمل والتمارين الأخرى، يجب أن يكون النظام الغذائي للطفل متوازنًا ويجب أن يحصل على وقت نوم كاف حتى يكون بصحة جيدة.