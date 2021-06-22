شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجنبك طفلك من الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجات الراهنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرتقرير صادر عن الأكاديمية الهندية لطب الأطفال، من الأضرار التى يتعرض الأطفال لها خلال الموجة الثالثة لوباء فيروس كورونا، بينما اقترح العديد منهم أن الأطفال يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل من البالغين، ونتناول خلال السطور التالية أبرز أعراض فيروس كورونا ومضاعفاته على الأطفال.

ماهى أعراض فيروس كورونا عند الأطفال؟

تشمل الأعراض المحتملة للفيروس الحمى التي تستمر لأكثر من 4-5 أيام ، وانخفاض تناول الأطفال عن طريق الفم ، وانخفاض تشبع الأكسجين إلى أقل من 95٪ ، وضعف إخراج البول ، وإصابة الطفل بالخمول،و زيادة معدل التنفس، والتهيج وفقدان الوعي، وعيون حمراء و طفح جلدي على الجسم.



كورونا عند الأطفال

ما نصائح وقائية لفيروس كورونا عند الأطفال؟