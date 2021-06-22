شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الذبحة الصدرية وأسبابها المختلفة.. الغثيان والإعياء أبرز العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذبحة الصدرية من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وخصوصا مرضى القلب والضغط وهى عبارة عن نوع من ألم الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أعراض الذبحة الصدرية هي:

1: ألم شديد في الصدر.

2:ألم في الذراع والرقبة والفك والظهر.

3: الشعور بالدوخة الشديدة.

4:إعياء.

5:غثيان.

6:ضيق في التنفس.

7:التعرق.

يجب أن يتم تقييم هذه الأعراض على الفور من قبل الطبيب الذي يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة ، أو الذبحة الصدرية غير المستقرة ، والتي يمكن أن تكون مقدمة لنوبة قلبية.

الذبحة الصدرية المستقرة هي الشكل الأكثر شيوعًا للذبحة الصدرية، يحدث هذا عادة عندما تجهد نفسك وتختفي مع الراحة، على سبيل المثال قد يكون الألم الذي يحدث عند المشي صعودًا أو في الطقس البارد هو الذبحة الصدرية.

أعراض الذبحة الصدرية المستقرة

-تتطور عندما يعمل قلبك بجهد أكبر، كما هو الحال عند ممارسة الرياضة أو صعود السلالم.

-يمكن التنبؤ به عادة ويكون الألم مشابهًا لأنواع ألم الصدر السابقة التي عانيت منها.

-تدوم لفترة قصيرة ، ربما خمس دقائق أو أقل.

-تختفي عاجلاً إذا استرخيت أو استخدمت دواء الذبحة الصدرية.

-يمكن أن تختلف شدة الذبحة الصدرية ومدتها ونوعها، و قد تشير الأعراض الجديدة أو المختلفة إلى شكل أكثر خطورة من الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.





أعراض الذبحة الصدرية غير المستقرة (حالة طبية طارئة)

-تحدث حتى في حالة الراحة.

-هو تغيير في النمط المعتاد للذبحة الصدرية.

-عادة ما تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول من الذبحة الصدرية المستقرة ، ربما 30 دقيقة أو أكثر.

-قد لا تختفي مع الراحة أو استخدام أدوية الذبحة الصدرية.

-قد يشير إلى نوبة قلبية.

الذبحة الصدرية عند النساء

يمكن أن تختلف أعراض الذبحة الصدرية عند النساء عن أعراض الذبحة الصدرية التي تحدث عند الرجال، قد تؤدي هذه الاختلافات إلى تأخير البحث عن العلاج، على سبيل المثال ، يعد ألم الصدر من الأعراض الشائعة لدى النساء المصابات بالذبحة الصدرية ، ولكنه قد لا يكون العرض الوحيد أو أكثر الأعراض انتشارًا لدى النساء.

تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحمل دمك الأكسجين ، الذي تحتاجه عضلة قلبك للبقاء على قيد الحياة، عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الأكسجين ، فإنها تسبب حالة تسمى نقص التروية.

السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب هو مرض الشريان التاجي، ويمكن أن تضيق شرايين القلب (الشريان التاجي) بسبب ترسبات دهنية تسمى اللويحات، وهذا ما يسمى تصلب الشرايين.