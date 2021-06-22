شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تناولها يوميا للوقاية من الأمراض المزمنة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد تضمين البروتينات الخالية من الدهون والخضروات والمكسرات في النظام الغذائي يوميًا الأشخاص في الحفاظ على صحتهم والوقاية من بعض الأمراض المزمنة ، ويوصى خبراء الصحة بتناول أطعمة معينة للحصول على العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحتهم، وفى السطور القادمة نقدم لك قائمة بالأطعمة الصحية لتناولها يوميا، بحسب ما نشره موقع "medicalnewstoday".





البروتين الخالي من الدهون

يحتاج البشر إلى البروتين للنمو الصحي والتطور وللحفاظ على كتلة العضلات، يمكن أن يساعد تناول البروتين في كل وجبة على موازنة مستويات السكر في الدم وتجنب الارتفاع المفاجئ الذي قد يحدث عند تناول الكربوهيدرات بمفردها، يمكن أن يساعد هذا النهج في الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز.

تعتمد كمية البروتين التي يحتاجها الشخص على عوامل مثل الجنس والعمر والوزن وتختلف متطلبات البروتين وفقًا لمقدار ونوع النشاط الذي يقوم به.

الخضروات

تحتوي الخضروات على مركبات كبريتية تسمى الجلوكوزينات لتنظم مسارات الخلايا والجينات وقد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، قد تكون المركبات مفيدة في علاج متلازمة التمثيل الغذائي والوقاية منها

فيما يلي قائمة بالخضروات التي ينبغى تناولها كل يوم:

البروكلي

الكرنب

الفجل

القرنبيط

الجرجير

بالإضافة إلى مركبات الكبريت ، تعد الخضروات مصدرًا غنيًا للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

خضروات ملونة مختلفة

نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي هو أحد أكثر الطرق الصحية لتناول الطعام، يمكن للأنظمة الغذائية التي تركز على الخضروات ، مثل النظم الغذائية النباتية ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​، أن تساعد في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

التوت

يمكن أن يساعد تناول التوت الناس على تحقيق بعض أهدافهم الغذائية اليومية، يعتبر التوت مصادر ممتازة للمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد والأنثوسيانين، نظرًا لأن هذه المركبات تعمل كمضادات للأكسدة ، فقد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

المكسرات

تشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا للصحة، وأكدت دراسة أجريت عام 2019 ، أن الأشخاص الذين يتناولون 5 حصص أو أكثر من المكسرات أسبوعيًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات من أولئك الذين تناولوا أقل من حصة واحدة من المكسرات شهريا.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط، فهو غني بالبوليفينول وتعمل هذه المواد كمضادات للأكسدة ، وتحمي الجسم من أضرار الأكسدة.

وقد أشارت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن المركبات الفينولية في زيت الزيتون لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ، ويحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز وغير المصفى على أعلى مستويات مادة البوليفينول المفيدة.