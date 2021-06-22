شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض القلب إزاى تحمى نفسك من الجلطات.. شد عضلات الساق وامتنع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبار السن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالجلطات القلبية، والتى تكون نتيجة عدة عوامل ولكن يعتبرمريض القلب هو الأكثر عرضة للأمراض قد يكون ذلك بسبب السمنة المفرطة وتراكم الدهون في الجسم مع عدم الحركة وقد يكون ناتج عن بسبب التدخين المستمر.

وحسب ما ذكره موقع health هناك علامات تدل على إصاباتك بالجلطات وهى:

1:تورم في الطرف المصاب.

2:ألم شديد في المنطقة المصابة.

3:الجلد الدافئ الملمس أو الأحمر أو المتغير اللون.

4:صعوبة في التنفس.

5:ألم في الصدر يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال.

6:سعال مصحوب بدم.

7:نبضات قلب أسرع من المعتاد أو غير منتظمة.

من المهم أن تكون على دراية بعلامات وأعراض جلطة الدم حتى تتمكن من تنبيه طبيبك أو طلب العلاج الطبي على الفور، إذا تم اكتشاف جلطة دموية في وقت مبكر ، فيمكن علاجها.

كيف يمكنني منع تجلط الدم؟

1:تحسين تدفق الدم في ساقيك عند الجلوس لفترات طويلة أو بعد الراحة في الفراش ، أو عند السفر لأكثر من 4 ساعات عن طريق تحريك ساقيك قدر الإمكان وممارسة عضلات الساق.

2:قم وتجول كل 2-3 ساعات إذا كان بإمكانك ذلك وإذا سمحت المساحة بذلك.

3:قم بتمارين إطالة الساق أثناء الجلوس.

4:ارفع وخفض كعبيك مع إبقاء أصابع قدميك على الأرض.

5:شد عضلات ساقيك وحررها.

6:إذا كنت تدخن ، توقف عن التدخين، و حافظ على وزنك منخفضًا وشرب الكثير من الماء فيمكن أن يقلل البقاء رطبًا من خطر الإصابة بجلطات الدم.

7: يزيد تناول حبوب منع الحمل من مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، مما يعني أنه قد لا يكون الخيار الصحيح إذا كان لديك عامل خطر آخر.

8: إذا كنت تعاني من إصابة أو ستخضع لعملية جراحية، فتحدث إلى طبيبك حول منع الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.