شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على نوم هادئ ليلًا.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد وبشكل عميق ليلًا أمر مهم للغاية لأنه يجعلك تشعر بالاسترخاء ويجنبك القلق والتوتر، فالنوم أمر بالغ الأهمية لنمط حياة صحي، فإذا كنت شخصًا لا تستطيع النوم بشكل عميق في الليل من الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تناول أطعمة تساعد على النوم جيدًا، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 أطعمة ومشروبات تساعدك على نوم هانئ ليلًا: 1- حليب دافئ

يحتوي الحليب الدافئ على العديد من الفوائد الصحية بصرف النظر عن تعزيز النوم الجيد، إذا كنت تشرب حليب الكركم، سيكون ذلك مفيدًا أيضًا لجهازك الهضمي، حيث يزيد الحليب من قوة المناعة لديك ويساعدك على النوم الهادئ.

2- اللوز

يستهلك الكثير من الناس اللوز المنقوع في الصباح لتعزيز الذاكرة، ولكن هل تعلم أن تناول اللوز قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم جيدًا، اللوز صحي للغاية ويحتوي على جرعة عالية من الميلاتونين الذي يساعدك على تنظيم دورة نومك، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة ولكنه طعام منقذ للحياة أيضًا.

3- الموز

من المهم تناول الكثير من الفاكهة والخضروات للحفاظ على نمط حياة صحي، وتناول الموز على سبيل المثال قبل النوم لا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز النوم السليم، فهو غنى بالماغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يريح العضلات.

4- عين الجمل

يمكنك تناول عين الجمل كوجبة خفيفة قبل النوم، فهو يحتوي على المغنيسيوم ويعزز هرمون السيروتونين والميلاتونين اللذان يساعدان على النوم بشكل جيد.

5- شاي البابونج

يُعرف هذا الشاي بخصائصه المريحة التي تعزز نمط النوم الصحي، فهو يحتوي على مركب يسمى الفلافونويد الذي له خصائص تحفز النوم، لذلك حاول تناوله قبل النوم مباشرة فهو حل رائع للأشخاص الذين يتعرضون للتوتر كثيرًا.

من المهم أن تحصل على عدد ساعات من 6-8 ساعات من النوم ليلًا وبشكل يومي، لذا حاول الحفاظ على حياة صحية خالية من الإجهاد للحصول على نوم هادئ.