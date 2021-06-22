شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتعزيز فوائد نظامك الغذائى والحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسين نظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي يمكن أن يغير حياتك إلى الأبد، ويساعدك على الشعور بتحسن كبير في جميع جوانب حياتك، فيما يلي بعض الطرق البسيطة والفعالة لمساعدتك على البدء في تناول الطعام بشكل أفضل وتحسين نظامك الغذائي حتى تتمكن من عيش حياة أكثر سعادة وصحة، ووفقا لما نشره موقع "warrington-worldwide".



تقليل الكربوهيدرات تقليل الكربوهيدرات

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الأنظمة الغذائية لمعظم الناس في أنهم يستهلكون الكثير من الكربوهيدرات دون أن يلاحظوا ذلك وينتهي بهم الأمر إلى اكتساب الوزن والمعاناة من مشاكل صحية.

على الرغم من أن جسمك يحتاج إلى كمية معينة من الكربوهيدرات على أساس منتظم ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك الحرص على ترشيد تناولك حتى لا ينتهي بك الأمر إلى زيادة الوزن بسهولة والشعور بالتعب والكسل معظم الوقت، بدلاً من ذلك ، حاول استبدال الكربوهيدرات ببدائل صحية أخرى يمكن أن تكون مغذية أكثر وتحتوي على ألياف أكثر لتحسين عملية الهضم.

اختر المنتجات العضوية

عندما يتعلق الأمر باختيار المنتجات التي تتناولها ، يجب أن تحاول دائمًا الانتقال إلى المنتجات العضوية ، سواء كانت الفواكه والخضروات أو غيرها من الوجبات الجاهزة التي تحتوي على عناصر مختلفة ، فإن المنتجات العضوية هي دائمًا الأفضل.

غالبًا ما تُزرع المنتجات العضوية دون أي تدخل صناعي ، مما يجعلها أكثر صحة للاستهلاك مع مخاطر صحية محدودة، ستحصل على الفوائد المنتظمة للفواكه والخضروات بالإضافة إلى فوائد استهلاك المنتجات الطبيعية تمامًا دون استخدام أي بخاخات صناعية أو كيميائية.

حصص الوجبات

تلعب حصص الوجبات التي تتناولها يوميًا دورًا كبيرًا في مدى صحتك ، إذا كنت تكافح من أجل تقنين حصص وجبتك في البداية ، فحاول خداع عقلك للاعتقاد بأنك تأكل كثيرًا عن طريق تقليص حجم الأطباق وأدوات المائدة الخاصة بك ووضع القليل على طبقك ، حاول توزيعها على مدار اليوم بدلاً من تناول الكثير منها دفعة واحدة ، حيث سيعطي ذلك جسمك فرصة لحرق السعرات الحرارية والاستفادة من العناصر الغذائية في جميع الأطعمة التي تتناولها.

حافظ على رطوبتك

في كثير من الأحيان ، يميل الناس إلى الشعور بالجوع وتناول وجبات خفيفة من العناصر غير الصحية عندما يكونون في الواقع عطشانًا دون أن يلاحظوا ذلك، لهذا السبب تحتاج إلى التأكد من بقائك رطبًا طوال الوقت حتى تتمكن من منح جسمك فرصة لهضم الطعام الذي تناولته بالفعل دون تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الضرورية التي لا يحتاجها جسمك بالفعل.

عندما تشرب كمية كافية من الماء ، يمكن أن يساعدك بشكل كبير في عملية الهضم ويسمح لك بالشعور بالتحسن بشكل عام ، حيث يمكن أن يتسبب نقص الماء في التعب وتقلب المزاج غير المتوازن.

طهي الطعام في المنزل

تتمثل إحدى الطرق البسيطة لضمان حصولك على نظام غذائي أفضل في استبدال الوجبات الجاهزة بالوجبات التي تعدها بنفسك في المنزل، عندما تطبخ في المنزل ، سيكون لديك قدر أكبر من التحكم في المكونات التي تضيفها إلى طعامك ويمكنك التأكد من أنها صحية ومفيدة.

سيمنحك الطهي في المنزل أيضًا فرصة لترشيد وتقسيم حصصك بطريقة أفضل ويمكن أن ينتهي بك الأمر إلى توفير الكثير من المال الذي ربما كنت تنفقه على الوجبات السريعة غير الضرورية.