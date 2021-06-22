شكرا لقرائتكم اختراع ولا أغرب.. "قشة" توقف الحازوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لطالما وضعتنا الحازوقة في مواقف محرجة، وسط شائعات كثيرة عن طرق التخلص مثل شرب ماء بارد أو قضم الليمون أو حتى حبس أنفاسك.

فيما تنصح بعض المراجع الطبية ومنها مجلة طبيب الأسرة الكندية، بسلسلة من العلاجات القاسية، كاستنشاق الفلفل للحث على العطس أو شرب الخل.

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مستوحاة من قشة milkshake

لكن قد تكون المساعدة الآن في متناول اليد بفضل طبيب من ولاية تكساس الأميركية، استوحى إلهامه من مشاهدة ابنه وهو يحاول شرب خليط من الحليب المخفوق (milkshake) والآيس كريم عبر قشة، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

فقد ابتكر الدكتور علي سيفي، الأستاذ المساعد في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، أداة HiccAway - المعروفة رسمياً باسم "أداة الشفط والابتلاع القسرية".

جهاز hiccway (موقع أمازون)

ويُباع الجهاز حاليا مقابل 14 دولاراً، وهو عبارة عن قشة مع قطعة خاصة للفم في أحد طرفيه وصمام ضغط في الطرف الآخر.

ويحاكي شرب الماء من خلال القشة تأثير محاولة شرب الحليب المخفوق الكثيف.

كما أنه يحفز الأعصاب الحجابية والمبهمة، المسؤولة عن الحازوقة، ويسمح للدماغ بإعادة الضبط.

نتائج إيجابية

وقال الدكتور سيفي إن الجهاز يعمل على الفور ويستمر التأثير لعدة ساعات.

في المقابل، كشف 90% من الأشخاص الذين يصابون بالحازوقة إن هذه "القشة" حسنت من حالتهم وخففت الأعراض، في اختبار للجهاز أجري على 249 شخصاً.

من موقع أمازون

كذلك، قالت الغالبية العظمى أيضاً إن الجهاز أعطى نتائج أفضل من الطرق الأخرى، وكان أكثر ملاءمة.

في موازاة ذلك، كانت تقييمات العملاء على موقع"أمازون"، حيث يتم بيع الجهاز ، مشجعة أيضاً، حيث أعطى 69% خمس نجوم للجهاز.

من موقع أمازون

يشار إلى أن الحازوقة عبارة عن تقلّصات متكررة في الحجاب الحاجز، مع صوت "hic" يأتي من الحبال الصوتية التي تغلق في نفس الوقت.