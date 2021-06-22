شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سحرية.. البنجر مع النعناع والليمون تطرد السموم وتحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف عصائر الديتوكس تطهير وإزالة جميع السموم من الجسم، كما أنها تساعد على فقدان الوزن الزائد، لأن الدهون الزائدة المخزنة في الجسم ليست سوى سموم ناتجة عن عادات الأكل وأسلوب الحياة غير الصحية، وهناك وصفة ديتوكس بسيطة وفعالة من البنجر وينصح بتناولها على معدة فارغة للحصول على نتيجة فعالة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

طريقة اعداد وصفة الديتوكس من البنجر

احضر 3 أكواب من الماء وأضف إليها أوراق النعناع، 2 ملعقة صغيرة من خل التفاح، 1/2 ليمون، ونصف من البنجر المحمص، قُم برج الخليط جيدًا واتركه ليرتاح لمدة 5-10 دقائق، ثم يتم تصفيته وينصح بتناوله لمدة 5 أيام متتالية على معدة فارغة.



ديتوكس البنجر

ما هي فوائد "ديتوكس" ماء البنجر؟

ديتوكس البنجر غنى بالماء ومنخفض السعرات الحرارية، كما أنه مصدر غنى بالبروتين والألياف التي تساعد في الحصول على وزن صحي والحفاظ عليه عند تناوله على معدة فارغة.

وفقًا لدراسة يابانية، فإن إضافة 1 أو 2 ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى جسمك على معدة فارغة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، كما أنه يقلل من نسبة الدهون في الجسم، ويساعد في فقدان دهون البطن ويقلل من مستويات الدهون الثلاثية "الكوليسترول الضار" في الدم.

وعلى الرغم من أن إضافة أوراق النعناع تعطي ماء الديتوكس رائحة منعشة وجذابة، إلا أن حمض الستريك الموجود في عصير الليمون المضاف لهذا المشروب يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق السعرات الحرارية وتقليل مخزون الجسم من الدهون.