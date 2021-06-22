شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف أن عندك جفاف من 5 علامات.. رائحة فمك والصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجفاف ليس مجرد خسارة مفرطة للماء من الجسم، ولكن فقدان للمعادن الحيوية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل شائعة مثل تقلص العضلات والتعب والدوخة ، وفى بعض الحالات يحدث الإسهال ، التقيؤ ، كما يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على وظائف مختلفة فى الجسم.

ووفقا لما نشره موقع "food.ndtv"، يوصي بشرب 16 كوبًا (3.5 لترًا) من الماء للنساء و 11 كوبًا (2.5 لترًا) للرجال، للحفاظ على ترطيب الجسم كجزء حيوي من أسلوب حياة صحي، و غالبًا ما ننسى أن نلتقط كوب الماء مما يؤدي إلى الجفاف.





علامات الجفاف المزمن:

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف المزمن هم الأشخاص الذين يعانون من مرض مثل السكري ، والرياضيين ، والصغار أو كبار السن الذين لا يستطيعون تناول السوائل ، من المهم أن نتعرف أولاً على الإشارات التي يرسلها لنا الجسم عادةً عندما يكون جافًا.

1- رائحة الفم الكريهة:

تنتج الغدد اللعابية لدينا العديد من العوامل المضادة للبكتيريا، عندما نشعر بالجفاف ، فإنه يتوقف عن إنتاج اللعاب مما يسبب فرط نمو البكتيريا ورائحة الفم الكريهة، كما يؤدي نقص اللعاب إلى جفاف الفم وتشقق الشفتين.

2- الجلد الجاف أو المتورد:

يؤدي الجفاف إلى فقدان المرونة والرطوبة مما قد يؤدي إلى جفاف الجلد أو احمراره.

3- آلام الجوع:

غالبًا ما يخطئ ويرسل إشارات ببعض آلام الجوع،بينما تكون المشكلة الحقيقة هي معاناة الجسم من الجفاف.

4- الصداع النصفي:

عندما نفقد ترطيب أنفسنا خلال اليوم ، يتقلص دماغنا بعيدًا عن الجمجمة مما يتسبب في صداع الجفاف أو حتى الصداع النصفي في حالة الجفاف المزمن.

5- فحص البول:

يعد البول الأصفر الغامق علامة تحذيرية على أن جسمك لا يتلقى كمية كافية من الماء

علاج الجفاف المزمن:

الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية للعلاج أو تجنب الجفاف المزمن هى شرب الماء ودمج السوائل في نظامك الغذائي المليء بالمعادن والفيتامينات والإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والكلوريد.