بعد تراجع الإصابات.. تخفيف "قيود كورونا" بتركيا أول يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن بلاده ستخفف المزيد من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن انخفض عدد الإصابات اليومي إلى نحو 5000 حالة.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن أردوغان أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو/تموز رفع إجراءات العزل العام المفروضة أيام الآحاد، وحظر التجول من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في باقي أيام الأسبوع.



وقال: "سيتم أيضاً رفع قيود النقل العام وستعود المؤسسات العامة إلى ساعات العمل العادية".

بدأت تركيا في تخفيف القيود في الأسابيع الماضية لكنها أبقت إجراءات الإغلاق في أيام الآحاد مع فتح المطاعم لعدد محدود من روادها، وذلك بعد أن بدأت الإصابات اليومية في الانخفاض من ذروة تجاوزت 60 ألفاً في أبريل/نيسان.

وتأمل تركيا أن يساعد انخفاض الإصابات، إلى جانب تسريع وتيرة برنامج التطعيم إلى نحو 1.5 مليون جرعة يومياً، في بدء تعافي قطاع السياحة.

وسجلت تركيا، الإثنين، 5294 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" إلى جانب 51 وفاة، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة.

وذكر أردوغان أنه لن يُسمح للفعاليات الموسيقية ومن بينها الحفلات أن تمتد لما بعد منتصف الليل، مما أثار ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث فُسر القرار على أنه بدافع أيديولوجي من حكومة تريد التدخل في أسلوب الحياة.

وقال أردوغان: "عذراً ولكن ليس من حق أحد إزعاج الناس أثناء الليل".