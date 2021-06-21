إسرائيل توصي بتطعيم المراهقين.. وتحذر من بؤر جديدة لـ"دلتا كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت إسرائيل، الإثنين، بتطعيم كل من هم بين 12 و15 عاماً بلقاحات الوقاية من كورونا، مشيرة إلى بؤر جديدة أرجعتها إلى المتحور "دلتا" الأسرع انتشاراً.

ووسعت إسرائيل في مايو/آيار نطاق المؤهلين لتلقي اللقاحات ليشمل المراهقين لكنها كانت حتى الآن تترك الأمر لتقدير أولياء الأمور.



ومع الانتهاء من تطعيم نحو ثلاثة أرباع الإسرائيليين في الفئات العمرية المؤهلة لذلك، تراجعت حالات الإصابة بشدة من ذروة زادت على عشرة آلاف حالة يومياً في يناير/كانون الثاني إلى أيام في هذا الشهر كان عدد المصابين فيها في خانة الآحاد.

ومنذ ذلك الوقت، رفعت البلاد تقريباً جميع قيود التباعد الاجتماعي فيها رغم أن حدودها ما زالت مغلقة بشكل كبير أمام السائحين.

لكن حالات إصابة بـ"كوفيد-19" ظهرت في مدرستين الأسبوع الماضي، وعاد معدل الإصابات اليومي للارتفاع إلى ما يصل إلى مئة بحسب بيانات وزارة الصحة.

ورداً على ذلك، أصدرت الوزارة توصيتها الرسمية بتطعيم من هم بين 12 و15 عاماً، مشيرة إلى أنه من المتوقع تنامي الإقبال على السفر إلى الخارج خلال الصيف.

وفي وقت سابق، قال ناتشمان آش، منسق جهود مكافحة الوباء في إسرائيل إن القرار سيكون "قراراً صائباً بالتأكيد في هذه المرحلة".

وأضاف: "يجب ألا ننتظر ارتفاع الأرقام، شهدنا بالفعل إصابة بعض الأطفال الأسبوع الماضي".

ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة الإسرائيلي إن الحكومة ستبدأ في فرض غرامات على الإسرائيليين الذين سافروا إلى دول تعتبر غير آمنة بسبب مستويات الإصابة المرتفعة فيها.