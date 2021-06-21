أمريكا توزع 55 مليون جرعة لقاح كورونا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض البيت الأبيض، الإثنين، خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا عالمياً.

وسيجري تخصيص ما يقرب من 75% من هذه اللقاحات لأمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا وأفريقيا من خلال البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات "كوفاكس".

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أمريكية الصنع مع مختلف أرجاء العالم.

وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.

وقال البيت الأبيض في بيان: "بينما نواصل مكافحة جائحة كوفيد-19 في الداخل ونعمل لإنهاء الجائحة على اتساع العالم، وعد الرئيس بايدن بأن تكون الولايات المتحدة ترسانة لقاحات للعالم".

وقال البيت الأبيض إنه سيتم تقديم 41 مليون جرعة من خلال كوفاكس على أن تكون 14 مليون جرعة تقريباً لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وقرابة 10 ملايين لأفريقيا.

وسيتم تقديم النسبة المتبقية وهي 25% على أساس "مناطق لها الأولوية" تشمل كولومبيا والأرجنتين والعراق وأوكرانيا والضفة الغربية وغزة.

وقال البيت الأبيض: "فيما يتعلق بجميع هذه الجرعات، يجب أن تكون الأولوية لمن هم عرضة للخطر مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، على أساس خطط التطعيم الوطنية".

وفي وقت تلقت فيه أعداد أكبر من الأمريكيين اللقاحات اتجهت إدارة بايدن للتركيز بشكل أكبر على إرسال للقاحات إلى الخارج.