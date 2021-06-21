تقنيات جديد لسيارات تسلا يقودها "الحاسوب العملاق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكي عن حاسوب جديد،وصف بأنه خامس أقوى حاسوب في العالم.

يأتي هذا الكشف قبل إطلاق شركة "تسلا" حاسوبها العملاق القادم المسمى "Dojo"، والمتوقع أن يكون الأقوى في العالم.

وسوف يتم استخدام هذا الحاسوب، لتدريب الشبكات "العصبونية" التي تعمل على تشغيل المرشد الآلي في سيارات "تسلا" ذاتية القيادة ، و برنامج الذكاء الاصطناعي الذاتي القيادة القادم.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان لدى "تسلا" تركيز واضح على قوة الحوسبة داخل وخارج سياراتها، وذلك حسب موقع " aitnews".

وتحتاج الشركة إلى أجهزة حواسيب قوية بما يكفي لتشغيل برامجها الذاتية القيادة في الداخل.. فيما تحتاج إلى أجهزة حواسيب عملاقة في الخارج لتدريب برامجها الذاتية القيادة المدعومة بالشبكات العصبونية التي تغذيها كميات مهولة من البيانات القادمة من الأسطول.

مشروع "Dojo "

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، يشوق لمشروع حاسوب "Dojo "من تسلا، الذي يتكون على ما يبدو من حاسوب عملاق قادر على تنفيذ" exaFLOP " عملية فاصلة عائمة في الثانية، مما يجعله أحد أقوى أجهزة الحواسيب في العالم.

وعملت "تسلا" على حاسوب" Dojo" خلال السنوات القليلة الماضية، وكان ماسك يلمح إلى أنه يجب أن يكون جاهزًا بحلول نهاية هذا العام.

ولكن الشركة نتيجة لذلك طورت أجهزة حواسيب عملاقة أخرى في طريقها إلى "Dojo"

تطوير حواسيب عملاقة

وكشف أندريه كارباثي، رئيس الذكاء الاصطناعي في تسلا، عن أحدث الحواسيب العملاقة التي طورتها شركته، خلال عرض تقديمي في مؤتمر 2021 حول الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط.

وخلال العرض التقديمي، شكر كارباثي، فريق الشركة للحوسبة الفائقة وعرض أحدث أعمالهم، وهي المجموعة الثالثة من أجهزة الحواسيب العملاقة في "تسلا".

وقدمت الشركة بعض المواصفات المذهلة إلى حد ما عبر هذه المجموعة الجديدة، التي من المفترض أن تجعلها خامس أقوى حاسب في العالم.

مواصفات خيالية

وهذه الأجهزة العملاقة، تشمل 5760 وحدة معالجة رسومات، 1.8 exaFLOP، و10 بيتابايت من تخزين NVME، و640 تيرابايت في الثانية من إجمالي سعة التحويل.

وعلق كارباثي، على الجهد: لدينا شبكة عصبونية ومجموعة بيانات بحجم 1.5 بيتابايت تتطلب قدرًا هائلًا من الحوسبة.

وتابع: بالنسبة لنا، فإن الرؤية الحاسوبية هي الأساس لما نقوم به وما يمكن للمرشد الآلي.

وأضاف: نحتاج إلى تدريب الشبكات العصبونية الضخمة وتجربة الكثير.. ونتيجة لذلك استثمرنا الكثير في الحوسبة.. ولدينا حاسب يتضمن 720 عقدة 8x A100 من إصدار 80 جيجابايت.. وأعتقد أنه يحتل المرتبة الخامسة عالميًا.

غموض " Dojo"

من ناحية أخرى لم يرغب مهندس "تسلا" في توضيح مشروع" Dojo" ولكنه قال إنه سيكون أفضل حاسوب عملاق محسن لتدريب الشبكة العصبونية من مجموعة "تسلا" الحالية.

بالإضافة إلى ذلك قال ماسك سابقًا: إن الشركة تخطط لإتاحة حواسيبها العملاقة لشركات أخرى.. وذلك حتى تتمكن من تدريب شبكتها العصبونية عليها.