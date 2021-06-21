شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل في الصيف.. اعرفى قائمة المحظورات على مائدة طعامك.. تجنبى المانجو والكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل واحدة من أجمل الرحلات التي تخوضها المرأة في الحياة، لمقابلة طفلك في نهاية الطريق، وللتأكد من أنك أنت وطفلك بصحة جيدة ، من المناسب الحفاظ على نمط حياة صحي جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي في الصيف، للحفاظ على صحة الجنين والأم أيضا.

ووفقا لما نشره موقع " food.ndtv"، حدد النظام الغذائي التى لابد اتباعها أثناء الحمل، وما يجب فعله وما يجب تجنبه، وما هي ثمار الصيف التي يجب تضمينها في نظام الحمل الغذائي؟





وركز التقرير على أهمية إدراج الفواكه الموسمية في النظام الغذائي فهى تمدك بالطاقة وتجعلك سعيدًا وممتلئًا لتجنب الأكل غير المرغوب فيه، كما أنها تساعد في تجنب الإمساك وتحقيق هضم جيد وحركة الأمعاء .

وحدد التقرير الفواكة التى يجب تناولها خلال فترة حملك وهى مايلى:

1.البطيخ

2.التفاح

3.الخوخ

4. الكيوي

5.الليمون

6. الجوافة

7.الموز

8.الأفوكادو

كثير من الناس يتجنبون البابايا والأناناس أثناء الحمل بسبب الخوف من الإجهاض، لكن يمكن تناول جميع الفواكه الأخرى بانتظام طالما أنها معتدلة.

"الفاكهة الغنية بالسكر مثل المانجو والبطيخ والموز والعنب تميل إلى رفع نسبة السكر في الدم ، لذلك إذا كنت تعانين من سكري الحمل ، فاستشيري طبيبك بشأن الكميات المسموح بها.

هل يمكنك اقتراح بعض المشروبات الأساسية للترطيب؟

الحفاظ على رطوبتك جيدًا أمر مهم للغاية أثناء الحمل لمنع التعب وانخفاض ضغط الدم، يوصى بشرب الماء ، ماء جوز الهند ، مشروبات الأخرى منخفضة السكريات.

هل يجب تجنب الأطعمة ذات الحرارة المرتفعة في الصيف؟

طالما أن الأطعمة ذات الحرارة المرتفعة مفيدة للصحة ويتم تناولها باعتدال، فلا بأس من تضمينها في نظامك الغذائي.

وأكد الخبراء أن التين يسهم فى منع الإمساك، ويمكن تناوله مع البرقوق ويمكن استخدامه بأمان أثناء الحمل بعد نقعه طوال الليل.

والزنجبيل وهو طعام آخر عالي الحرارة ولكنه مفيد للغاية للصحة، يمنع الغثيان أثناء الحمل ويساعد على الهضم.، وبالمثل يمكن تناول اللوز كل يوم بعد نقعه طوال الليل.

1. تناول الوجبات الخفيفة

2. حافظ على رطوبتك جيدًا

3. حافظ على محتوى البروتين في وجباتك جيدًا، تناولي البيض والحليب ومنتجات الألبان والبقول.

4. تجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة فهي مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة.

5. الحد من تناول الشاي والقهوة والكافيين ليس فقط يسبب الجفاف ، بل هو ضار بالطفل، فلا تستهلك أكثر من 3 أكواب من الشاي أو 2 كوب من القهوة سريعة الذوبان.

6. تجنب تماما التدخين أثناء الحمل.

7. تناول الزبادي فهو مهضوم مسبقًا ، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم ، ويشبع ويحتوي أيضًا على الكثير من البروبيوتيك، بجانب أن له تأثير تبريد على المعدة.