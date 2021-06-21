هذه العلاجات تخفف من أعراض البهاق في مراحله الأولى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 10:49 مساءً

البهاق مرض يسبب ظهور بقع يفقد فيها الجلد لونه. وعادة ما يزيد حجم هذه البقع فاقدة اللون مع الوقت. وقد تصيب هذه الحالة الجلد في أي جزء من جسمك. ويمكن أيضًا أن تصيب الشعر وداخل الفم.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن البهاق هو مرض جلدي مزمن وغير مُعد يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، مشيرة إلى أنه يرجع في المقام الأول إلى عوامل وراثية.

وأضافت الرابطة أن أبرز أعراض البهاق تتمثل في البقع البيضاء، التي تظهر في البداية على الوجه أو الأيدي أو القدمين، ثم تنتشر بعد ذلك في أماكن أخرى من الجسم.

وهناك أمراض مصاحبة للبهاق مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو أحد أمراض المناعة الذاتية الأخرى، وربما ينتج عنه أيضاً الإصابة بأحد الأمراض الروماتيزمية أو بمرض الصدفية.

الإشعاع الموضعي

وينبغي بدء العلاج بمجرد ظهور الأعراض الأولى للبهاق؛ حيث يُمكن بذلك منع انتشار البقع البيضاء في أجزاء أخرى من الجسم بشكل مبكر. ويتم علاج البهاق بواسطة العلاج بالإشعاع الموضعي، الذي يتم خلاله تسليط الأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق على المناطق المصابة بالبقع؛ حيث ثبت أن هذه الأشعة تعمل على إعادة الصبغة اللونية العادية إلى البقع البيضاء، إذا ما تمت العملية بنجاح.

كما أن استخدام الكورتيزون أو نوعيات خاصة من المراهم يمكن أن يساعد في ذلك أيضاً. وإلى جانب طرق العلاج السابقة، ينبغي أيضاً الاهتمام بالعامل النفسي في مسار العلاج، نظراً لأن البهاق يشكل عبئاً نفسياً على المرضى بسبب الحرج البالغ، الذي يسببه لهم.