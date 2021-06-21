صحة ورشاقة

"الصحة العالمية" تحذر: نقص التطعيمات يحاصر الدول "الأكثر فقرا"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن نصف الدول الأكثر فقرا التي تتلقى لقاحات من خلال "كوفاكس" مهددة بعدم الاستمرار في التطعيم.

وقال بروس أيلوارد، كبير مستشاري المنظمة التي تشارك في إدارة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الاثنين، في إفادة صحفية إن ما يزيد بكثير على نصف هذه الدول الثمانين "لا يوجد لديها ما يكفي من جرعات اللقاح لمواصلة برامجها في الوقت الحالي"، في إشارة إلى آلية التزام السوق المسبق نحو الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، وأضاف أن النسبة الفعلية ربما كانت "أعلى بكثير".

وتابع قائلا: إن الجرعات لدى بعض تلك الدول نفدت بالكامل.

ويأتي النقص الناجم جزئيا عن التأخر في التصنيع والإمدادات من الهند، تزامنا مع زيادة الإصابات والوفيات في جميع أنحاء أفريقيا في ظل موجة ثالثة من العدوى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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