شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لليوجا.. كيف تساعدك فى إنقاص وزنك والتغلب على السمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 21 يونيو من كل عام باليوم العالمى لليوجا وهى من الرياضات الهامة التي تساعد في إنقاص الوزن وكذلك في الشعور بالاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر، ورياضة اليوجا لها فوائد هائلة في إنقاص الوزن، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد اليوجا في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع " popsugar".



فوائد اليوجا

فوائد اليوجا فى إنقاص الوزن

فوائد اليوجا فى إنقاص الوزن عديدة، فهى شكل من أشكال الحركة التي تساعدك على حرق السعرات الحرارية، والتي تعد جزءًا رئيسيًا من فقدان الوزن (على الرغم من أن الكمية التي تحرقها بالضبط تعتمد على طولك ووزنك وجنسك).

تعمل الممارسة الفعالة لرياضة اليوجا أيضًا على تعزيز الاتصال بين العقل والجسم الذي يجعلك أكثر وعيًا في كل جانب من جوانب حياتك.

قالت لارا هايمان، أخصائية العلاج الطبيعي ومدربة اليوجا الأمريكية: "اليوجا تجعلك في حالة عالية من الوعي، يزيد الانتقال من وضعيات مختلفة من وعيك بجسمك، ويمكن أن يترجم ذلك إلى عادات فعالة أخرى لفقدان الوزن، مثل الأكل الصحي ، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن بغض النظر عن التمرين الذي تمارسه.

وأوضحت أن "اليوجا تقلل هرمونات التوتر والإرهاق، وانخفاض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، التى يمكن أن تساعد أي شخص على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة".

وقالت أن الكورتيزول هو منبه للشهية، ولهذا السبب نميل إلى تناول الطعام (والإفراط في تناول الطعام) عندما نكون مرهقين ونشتهي الأطعمة غير الصحية على وجه الخصوص، لذا يمكن أن تساعدك ممارسة اليوجا على التعامل مع الإجهاد بطريقة صحية وحتى تجنبه، وتجنب زيادة الوزن المرتبطة به تمامًا."



فوائد اليوجا

كم مرة يجب أن أمارس اليوجا لإنقاص الوزن؟

للحصول على أفضل نتائج لفقدان الوزن، أوصى الخبراء بممارسة اليوجا ثلاث مرات في الأسبوع، استمر في البقاء نشيطًا ورفع معدل ضربات قلبك في الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأخرى أيضًا، سواء من خلال تمارين الكارديو مثل: الجرى وركوب الدراجات والسباحة أو رفع الأثقال أو تمارين عالية الكثافة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

وأكد الخبراء أن ممارسة الرياضة بمفردك دون اتباع نظام غذائي يجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا، حيث أن فقدان الوزن يحدث عندما تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه.