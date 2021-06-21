شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لفهم أكثر لمتلازمة القلب المنكسر.. أعراضها تشبه النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب العلماء خطوة نحو معرفة سبب وفاة بعض الأشخاص بسبب القلب المكسور، نتيجة مزيج من الإجهاد طويل الأمد وتجربة مرهقة يُعتقد أنها تؤدي إلى حالة تعرف باسم متلازمة القلب المكسور، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.



متلازمة القلب المكسور

وقالت الصحيفة: "تعرف متلازمة القلب المنكسر، المعروفة أيضًا باسم متلازمة تاكوتسوبو، بأعراض مشابهة لأعراض النوبة القلبية ويمكن أن تشمل ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس، حيث يمكن أن تسبب المتلازمة مجموعة من المضاعفات ويعتقد أنها تؤثر على حوالي 2500 شخص في المملكة المتحدة كل عام، والمصابون هم بشكل رئيسي النساء بعد انقطاع الطمث، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون المتلازمة قاتلة.

وجد بحث جديد ممول من قبل مؤسسة القلب البريطانية (BHF) ونشر في مجلة Cardiovascular Research إن هناك عاملين أساسيين مرتبطين بزيادة مستويات التوتر يلعبان دورًا رئيسيًا في تطور المتلازمة.

وجد خبراء من إمبريال كوليدج لندن، أن المستويات المتزايدة من " الجزيئات الصغيرة التي تنظم كيفية فك تشفير الجينات" تزيد من فرصة الإصابة بالمتلازمة، أثناء العمل في المختبر، فحص الباحثون خلايا القلب البشرية والفئران وقاسوا كيفية استجابتهم للأدرينالين.

عندما نظر الباحثون في خلايا القلب التي تم علاجها، لاحظوا أن الخلايا كانت أكثر حساسية للأدرينالين وأكثر عرضة للإصابة بفقدان الانقباض.

لذلك شوهدت التغييرات المرتبطة بمتلازمة القلب المنكسر عند مستويات منخفضة من الأدرينالين، كما يشير إلى أن الإجهاد طويل المدى الذي تتبعه صدمة دراماتيكية يمكن أن يؤدي إلى التأثيرات التي تظهر في متلازمة القلب المنكسر.

يأمل الخبراء في إمكانية تطوير اختبار الدم أو الأدوية في المستقبل استجابةً للنتائج.

قال سيان هاردينج، أستاذ علم العقاقير القلبية في إمبريال كوليدج لندن: "إن متلازمة تاكوتسوبو حالة خطيرة، ولكن الطريقة التي تحدث بها ظلت لغزا حتى الآن.

لا نفهم لماذا يستجيب بعض الناس بهذه الطريقة لصدمة عاطفية مفاجئة بينما لا يفعل الكثيرون ذلك، تؤكد هذه الدراسة أن الإجهاد السابق، يمكن أن يهيئ الشخص لتطوير متلازمة تاكوتسوبو في حالات التوتر في المستقبل.

"يأتي الإجهاد بأشكال عديدة ونحن بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم عمليات الإجهاد المزمن هذه."

قال البروفيسور متين أفكيران، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية: "متلازمة تاكوتسوبو هي مشكلة قلبية مفاجئة وربما كارثية، لكن معرفتنا بأسبابها لا تزال محدودة، على هذا النحو، من الضروري أن نتعلم المزيد عن هذه الحالة المهملة وأن نطور طرقًا جديدة للوقاية منها وعلاجها.

"هذا البحث ليس فقط خطوة حاسمة نحو فهم أفضل لهذا المرض الغامض ولكن يمكن أن يوفر أيضًا طرقًا جديدة لتحديد وعلاج أولئك المعرضين لخطر تاكوتسوبو "القلب المكسور".

وأضاف، نحن الآن بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت الأدوية التي تمنع هذه الجزيئات الدقيقة يمكن أن تكون المفتاح لتجنب القلوب المكسورة، فغالبًا ما تحدث متلازمة القلب المنكسر بعد حدث شديد بشكل خاص، يمكن أن يشمل ذلك وفاة أحد الأحباء، أو التشخيص الطبي الذي يهدد الحياة، أو خسارة الكثير من المال، أو التكرار أو انتهاء العلاقة، في الوقت الحالي، لا توجد علاجات لمنع تكرار نوبة المتلازمة.