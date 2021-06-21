صحة ورشاقة

نصائح للشعر يجب اتباعها لتجنب التقصف والجفاف.. لا داعي لغسل شعرك يوميًا

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القاهرة - سامية سيد - يتسبب ارتفاع درجات الرطوبة في الهواء، فى جعل شعرك جافًا ومتطايرًا وغير لامع، بجانب أنها تسبب قشرة الرأس، والأطراف المتقصفة وجفاف فروة الرأس وتساقط الشعر التى يعد من المشكلات الشائعة التي نواجهها خلال بعض المواسم فى العام وفقًا لتقرير موقع "healthline"

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نصائح للشعر يجب اتباعها خلال موسم الرياح الموسمية

يمكن أن تكون الرياح الموسمية قاسية على شعرك، وفيما يلي بعض النصائح حول الشعر التي يجب عليك اتباعها لحماية شعرك من أضرار الموسم:

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لا تدع الزيت على شعرك لفترة طويلة

كثرة الزيت المنتظم مفيد لصحة الشعر ولكن لا تدعيه على فروة الرأس لفترة طويلة، عندما تحتفظ بالزيت في شعرك لساعات، فإنه يمكن أن يجمع الأوساخ التي يمكن أن تختلط بالزيت الطبيعي لفروة رأسك، أيضًا، يمكن أن يجعل شعرك أكثر تطايرًا بعد غسله، اغسل شعرك في غضون ساعة إلى ساعتين بعد وضع الزيت عليه.

لا داعي لغسل شعرك يوميًا

قد يؤدي غسل شعرك يوميًا إلى جفاف خصلات شعرك بشكل مفرط والتسبب في تلفها، ويقترح الخبراء غسل شعرك كل يومين أو كل يومين إلى ثلاثة أيام بشكل عام، ضع بلسمًا بعد الشامبو لترويض الشعر الجامح.

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اغسل شعرك إذا تبلل في المطر

يُنصح بغسل شعرك فورًا إذا تبلل بشكل غير متوقع في المطر وترك شعرك رطبًا، يمكن أن تحبس الرطوبة البكتيريا في فروة الرأس ويمكن أن يؤدي ربط الشعر المبلل إلى التقصف والخشونة.

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تجنب استخدام الكثير من الشامبو

هذا خطأ شائع يرتكبه الناس عند غسل شعرهم، غسل الشعر بالشامبو يساعد على تنظيف فروة الرأس وإزالة الزيوت الزائدة، ولكن عند الإفراط في استخدامه، يمكن أن يجرد شعرك من زيوته الطبيعية ورطوبته، مما يؤدي إلى خصلات باهتة وتالفة وجافة.

تجنب السشوار اليومي

من الأفضل تجنب الجفاف أثناء الرياح الموسمية لأن الهواء الساخن يمكن أن يتسبب في مزيد من التجعد وإتلاف الشعر، يمكنك وضع بعض منتجات العناية بالشعر باعتدال بعد غسل شعرك وتجفيفه بشكل طبيعي.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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