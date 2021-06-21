‏See the Impact.. أول دراسة علمية متخصصة لعلاج العيون خالية من المواد الحافظة فى الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - 8 علماء يشتركون فى أكبر دراسة على أمراض سطح العين فى مصر والشرق الأوسط

أطلقت اليوم أول دراسة علمية متخصصة لعلاج العيون فى الشرق الأوسط، يشارك فى الدراسة مرضى مصريين وتستهدف إظهار الفارق الجوهرى على عين المريض بين استخدام القطرات خالية المواد الحافظة والقطرات العادية

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية أن الدراسة تهدف للتوعية بأمراض سطح العين والجيل الجديد من القطرات الخالية من المواد الحافظة ويشارك فى الدراسة 8 استشاريين متخصصين فى أمراض العيون يمثلون 8 جامعات مصرية.

وأضاف عباس، أن الدراسة تهدف أيضًا لنشر الثقافة الخاصة باستخدام الجيل الجديد من القطرات الخالية من المواد الحافظة ومنها القطرات الأحادية الجرعة. والتوعية بأمراض سطح العين وعلاقتها المباشرة باستخدام المواد الحافظة التى تنعكس سلبًا على المريض وتتسبب فى تلف أغشية سطح العين وحدوث التهاب وجفاف العين على المدى البعيد والتعليم الطبى المستمر الخاص باستخدام أحدث التقنيات العلمية لتشخيص وعلاج أمراض سطح العين.

وتم تشكيل مجلس استشارى علمى للدراسة من أساتذة أمراض سطح العين، يتكون من ثمانية من كبار العلماء فى مجال طب وجراحة العيون فى مصر وشمال افريقيا يحملون على عاتقهم إتمام الأبحاث والدراسات العلمية التخصصية الخاصة بأمراض سطح العين وتولى مسئولية نشر الوعى والعلم الخاص بتشخيص وعلاج هذه الأمراض فى المجتمعات الطبية وهم الأستاذة الدكتورة سهام لزرق، أستاذ طب وجراحة والعيون وخبير أمراض سطح العين بالجزائر والأستاذ الدكتور احمد مصطفى عبد الرحمن، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب القصر العينى جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور حاتم عمار، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة سوهاج والأستاذ الدكتور محمد شفيق، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور محمد حسنى، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب القصر العينى جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور مدحت شوقى، أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور تامر الرجال أستاذ طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة عين شمس .

وأعلن المجلس خلال المؤتمر أن أهم أهداف اول دراسة علمية متخصصة فى الشرق الأوسط يشارك فيها مرضى مصريين اظهار الفارق الجوهرى على عين المريض بين استخدام القطرات خالية المواد الحافظة والقطرات العادية. ونشر هذا البحث فى أحد المجلات العلمية الكبرى.

وكذلك من فرص لشباب الأطباء للمساهمة وتحقيق مفهوم التعليم الطبى المستمر من خلال تصميم ورش عمل متخصصة للسادة الأطباء للتدريب على أحدث التقنيات العلمية فى تشخيص وعلاج أمراض سطح العين. وعمل مؤتمرات ومحاضرات على مستوى الجمهورية يحاضر فيها كبرى العلماء فى هذا المجال.