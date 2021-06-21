وكالة تاس: لقاح سبوتنيك v الروسى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشف ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز Gamalya الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، عن أن لقاح سبوتنيك V يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا، بدءًا من السلالة البريطانية إلى سلالة دلتا الهندية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.



اللقاح الروسى

وقالت الوكالة، إنه تم تطوير الأجسام المضادة بعد استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V والذى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا التاجي المعروفة، وفقًا لما قاله ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز Gamalya الوطني لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة

وأضاف جينتسبيرج: "الأجسام المضادة الناتجة عن استخدام سبوتنيكv تحمي من جميع السلالات المعروفة اليوم، بدءًا من السلالة البريطانية إلى سلالة دلتا الهندية".

وأشار إلى أن السلالة الهندية لفيروس كورونا تسبب انتقالًا سريعًا من الأعراض الخفيفة إلى أنواع أكثر خطورة من المرض.

وأوضح جينتسبيرج: "إن السلالة الهندية أكثر عدوانية، فهي تقلل وقت الانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الخطيرة من المرض، وبالتالي تمنع ظهور محتمل للأجسام المضادة الخاصة بالمريض.

منذ بداية جائحة كورونا، أصيب حوالي 178.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 3.8 مليون شخص حتى الآن، سجلت روسيا 5.316.826 حالة لفيروس كورونا، بينما تعافى 4.869.972 شخصًا، وتوفي 129.361، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.