شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. أفضل ريجيم يساعدك فى إنقاص وزنك وضبط مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري من النوع 2 هو حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الأنسولين للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعتبر خيارات النظام الغذائي مهمة لإدارة هذه الحالة، لذلك يجب على مرضى السكرى إتباع ريجيم يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يمكن أن يسبب داء السكري من النوع 2 أعراضًا مثل كثرة التبول والشعور الدائم بالجوع وبطء التئام الجروح والإرهاق وغيرها، إذا لم تتم إدارة الحالة بشكل صحيح فقد يترتب عليها عواقب وخيمة، حيث ينصح خبراء التغذية بإتباع ريجيم حمية البحر المتوسط الذى يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما أنه يحمى من الإصابة بداء السكرى من النوع 2.

ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2 بإتباع ريجيم منخفض الدهون أو مقيد بالسعرات الحرارية أو ريجيم منخفض الكربوهيدرات نسبيًا على غرار حمية البحر الأبيض المتوسط.

ويعتمد ريجيم حمية البحر الأبيض المتوسط على الأسماك الزيتية والدواجن والفواكه والخضروات الطازجة والبقوليات وزيت الزيتون، مع مراعاة أن معظم الناس يجب أن يكونوا قادرين على إضافة كمية معتدلة من الفاكهة إلى خطة الريجيم.

وهناك أنواع من الفواكه معروفة بأنها منخفضة الكربوهيدرات بما في ذلك التوت، وهو مفضل للمرضى الذين يعانون من داء السكرى من النوع 2 وكذلك المعرضين لارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن إتباع ريجيم البحر المتوسط بجانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تشمل الأطعمة في ريجيم حمية البحر المتوسط، الكربوهيدرات الصحية والأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات والمكسرات، والبقوليات مثل الفول والبازلاء، ومنتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والجبن، تجنب الكربوهيدرات الأقل صحة مثل الأطعمة أو المشروبات المضاف إليها الدهون والسكريات والأملاح.