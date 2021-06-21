إليكم نصائح ريجيم صحي لإنقاص الوزن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - يسعى الكثير من الناس لإنقاص وزنهم وبطريقة سريعة من خلال ريجيم أكل.

والريجيم الصحي هو أفضل نظام غذائي يساعدك لإنقاص الوزن، والمفتاح هو أن تأكل أقل وتمارس الرياضة بشكل أكثر، ويعتقد البعض أن قلة الدهون هي الطريقة الوحيدة لإنقاص الوزن، بينما يعتقد البعض الآخر أن الاستغناء عن الكربوهيدرات هو الحل، لكن لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع لفقدان الوزن بشكل صحي ودائم، وكذلك فإن فقدان أحد العناصر الغذائية الأساسية قد يؤثر على صحة جسمك على المدى البعيد، لأن أجسامنا تستجيب بشكل مختلف للأطعمة المختلفة، اعتمادًا على العوامل الوراثية والعوامل الصحية الأخرى.

نصائح ريجيم صحي لإنقاص الوزن:

-خفض السعرات الحرارية

يعتقد بعض الخبراء أن التحكم الناجح في وزنك يعود إلى معادلة بسيطة: إذا تناولت سعرات حرارية أقل مما تحرق، فإنك تفقد الوزن.

وعندما تقلل من السعرات الحرارية، قد تفقد الوزن في الأسابيع القليلة الأولى، ثم يتغير شيء ما وتتباطأ عملية الأيض أو حرق الدهون، لذلك، من أجل الاستمرار في إنقاص الوزن كل أسبوع، عليك الاستمرار في خفض السعرات الحرارية.

-قاطع الكربوهيدرات

هناك طريقة مختلفة لفقدان الوزن وهى مراقبة الطريقة التي تتراكم بها الدهون في الجسم بعد تناول الكربوهيدرات – لا سيما دور هرمون الأنسولين.

عندما تأكل وجبة، تدخل الكربوهيدرات من الطعام إلى مجرى الدم على شكل جلوكوز من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يحرق جسمك دائمًا هذا الجلوكوز قبل أن يحرق الدهون من الوجبة.

إذا كنت تتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات (الكثير من المكرونة أو الأرز أو الخبز أو البطاطس المقلية، على سبيل المثال) فإن جسمك يطلق الأنسولين للمساعدة في تدفق كل هذا الجلوكوز إلى الدم.

قاطع الدهون الضارة

يجب التقليل من الدهون الضارة فى طعامنا أو وقفها نهائياً، وليست كل الدهون سيئة، حيث يمكن للدهون الصحية أو الجيدة أن تساعدك على التحكم في وزنك، وكذلك إدارة حالتك المزاجية ومحاربة التعب.

يمكن للدهون غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وحليب الصويا والتوفو والأسماك الدهنية أن تساعدك على الشعور بالشبع، في حين إن إضافة القليل من زيت الزيتون اللذيذ إلى طبق من الخضار، على سبيل المثال، يمكن أن يسهل تناول طعام صحى.