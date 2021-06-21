“الديتوكس”.. إليكم فوائده وكيفية فعله في المنزل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتّبع عدد كبير من الناس “الديتوكس” لمحاولة خسارة الوزن والدهون بشكل سريع. ولكن، يجهل البعض بان مفهوم الديتوكس الفعلي هو تخلص الجسم من السموم الضارة التي تتراكم فيه، نتيجة الأطعمة غير الصحية المشبعة بالدهون أو التدخين أو تناول الوجبات السريعة.

ويمد الديتوكس الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها خلال اتباع الحمية الغذائية، محفز قوي لشرب كمية أكبر من الماء، للمساعدة على حرق الدهون المتراكمة وإنقاص الوزن، تساعد مشروبات الديتوكس على تحفيز عمليات الأيض وتنشيطها، الأمر الذي يسهل ويسرع من عملية خسارة الوزن الزائد، بالإضافة لكونها خيار صحيًا جيدًا للوجبات الخفيفة ضمن النظام الغذائي وتمنح فترة أطول من الشعور بالشبع.

فوائد الديتوكس على البشرة

إن تناول ماء الديتوكس بانتظام يوميًا قد يضفي على البشرة نضارة ملحوظة، ويؤخر ظهور علامات تقدم السن عليها ومحاربة الشوارد الحرة التي قد تساهم في ظهور هذه العلامات، وتزوّد البشرة بالترطيب اللازم من الأعماق، فاستهلاك كميّة كبيرة من الماء ذلك سينعكس إيجابيًا على البشرة، ويمدها بالفيتامينات والمعادن.

كيف يمكن عمل مياه ديتوكس في المنزل

يمكن عمل ماء الديتوكس في المنزل بعد اختيار إناء، ويفضل أن يكون من الزجاج، ويتم نقع المكونات معًا ووضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات، وتقدم باردة، ويفضل للحصول على فوائد ماء الديتوكس كاملة أن يتم إضافة الفواكه الغنية بمواد مضادة للأكسدة.