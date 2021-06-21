لمواجهة نقص لقاحات كورونا.. 500 ألف جرعة من الصين إلى تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة التونسية وصول شحنة تتضمن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من الصين، الإثنين.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن الشحنة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية لتسريع الجهود في عملية جلب اللقاحات.

وتعاني تونس نقصا شديدا في مخزون اللقاحات ما تسبب في بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي وزاد من تدهور الوضع الوبائي في عدد من مناطق البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية تعهدت في وقت سابق بتوفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتونس على امتداد الأشهر المقبلة بواقع 600 ألف جرعة، كحل عاجل لاحتواء موجة خطيرة من الوباء.

وقالت الحكومة التونسية إنها ستتلقى دفعات من لقاحات أخرى من مختبرات عالمية خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الجاري.