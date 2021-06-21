شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاح الجدري التقليدي يوفر حماية شاملة ضد جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، عن أنه في 25 مايو 2021، أخطرت المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية منظمة الصحة العالمية بحالة واحدة مؤكدة مختبريًا من جدري القردة، ووصل المريض إلى المملكة المتحدة في 8 مايو 2021، قبل السفر، كان المريض قد عاش وعمل في ولاية دلتا فى نيجيريا، مؤكدة إن لقاح الجدرى التقليدي بوفر حماية ضد جدرى القرود.

عند وصوله إلى المملكة المتحدة، ظل المريض في الحجر الصحي مع العائلة بسبب قيود فيروس كورونا، في 10 مايو، أصيب المريض بطفح جلدي يبدأ في الوجه، ظل المريض في عزلة ذاتية لمدة 10 أيام أخرى وطلب الرعاية الطبية للتخفيف من الأعراض، تم نقل المريض إلى مستشفى الإحالة في 23 مايو، تم استلام عينات من الآفات الجلدية في مختبر مسببات الأمراض النادرة والمستوردة التابع للصحة العامة بإنجلترا في 24 مايو.

وقالت المنظمة، إنه تم تأكيد وجود فصيلة غرب إفريقيا لفيروس جدري القرود عن طريق تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) في 25 مايو.

في 29 مايو، أصيب أحد أفراد الأسرة الذي تم عزل المريض معه بآفات سريرية متوافقة مع جدرى القرود وتم عزله على الفور في منشأة مناسبة، تم تأكيد جدري القرود في 31 مايو، كلا المريضين مستقران ويتماثلان للشفاء.

قامت السلطات الصحية في المملكة المتحدة بتنشيط فريق إدارة الحوادث وتنفيذ تدابير الصحة العامة، بما في ذلك عزل الحالة المفهرسة والحالة الثانوية وتتبع المخالطين في المستشفى والمجتمع، تجري متابعة المخالطين للحالتين لمدة 21 يومًا بعد تعرضهم الأخير، لم يسافر أي أشخاص عن قرب خارج المملكة المتحدة بعد التعرض، لم يتم تقديم التطعيم بعد التعرض للمخالطين.

وأوضحت، تم مشاركة المعلومات مع مركز الاتصال الوطني النيجيري للوائح الصحية الدولية الذي بدأ التحقيق في تفشي المرض ويقوم بجمع المزيد من المعلومات بشأن المصدر المحتمل للعدوى والتعرض في نيجيريا.

تقييم منظمة الصحة العالمية للمخاطر..

جدري القرود هو مرض حيواني يصاحبه عدوى بشرية عرضية تحدث عادة بشكل متقطع في أجزاء الغابات في وسط وغرب إفريقيا، يسببه فيروس جدري القرود وينتمي إلى عائلة الفيروسات القشرية، يمكن أن ينتقل جدري القرود عن طريق التلامس والتعرض للقطرات عبر الزفير قطرات كبيرة، عادة ما تتراوح فترة حضانة جدرى القرود من 6 إلى 13 يومًا ولكن يمكن أن تتراوح من 5 إلى 21 يومًا، غالبًا ما يكون المرض محدودًا ذاتيًا وعادة ما تختفي الأعراض تلقائيًا في غضون 14-21 يومًا، يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة، ويمكن أن تكون الآفات شديدة الحكة أو مؤلمة، قد لا يتم الإبلاغ عن الحالات الأكثر اعتدالًا من جدري القرود وتمثل خطر انتقال العدوى من شخص لآخر، لا يزال خزان الحيوانات غير معروف، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون بين القوارض.

يُعد الاتصال بالحيوانات الحية والميتة من خلال الصيد واستهلاك لحوم الطرائد او الحيوانات البرية من عوامل الخطر المعروفة، موضحة إن هناك نوعان من فروع فيروس جدري القرود، غرب إفريقيا وحوض الكونغو (وسط إفريقيا)، على الرغم من أن عدوى فيروس جدري القرود في غرب إفريقيا تؤدي في بعض الأحيان إلى مرض شديد لدى بعض الأفراد، إلا أن المرض عادة ما يكون محدودًا ذاتيًا، تم توثيق نسبة إماتة الحالة في غرب إفريقيا بحوالي 1 % بينما قد تصل إلى 10% في كليد حوض الكونغو.

حاليًا في المملكة المتحدة، بما في ذلك هاتان الحالتان، تم الإبلاغ عن 6 حالات فقط من جدري القرود، بما في ذلك 3 حالات تم ايجادها سابقًا من نيجيريا، واثنتان في سبتمبر 2018 وواحدة في ديسمبر 2019، قبل هذا التقرير، كانت هناك أيضًا حالة واحدة انتقال العدوى في المستشفيات لدى عامل صحي في إنجلترا في عام 2018 بسبب ملامسة أغطية السرير الملوثة، في الحالة الحالية، كان المريض الأول في الحجر الصحي مع أفراد الأسرة بسبب قيود كورونا لمدة 10 أيام بعد وصوله إلى البلاد ويومين إضافيين، جهات الاتصال التي قد تكون مكشوفة قيد المراقبة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه بمجرد الاشتباه في وجود جدري القردة، بدأت السلطات في المملكة المتحدة على الفور تدابير الصحة العامة المناسبة، بما في ذلك عزل الحالة وتعقب المخالطين، تم عزل الشخص الثاني في المنزل حتى ظهور الطفح الجلدي وفي رعاية المستشفى بعد ذلك، يتم تقليل مخاطر الانتشار المحتمل في الدولة إلى الحد الأدنى.

في عام 2017، بدأت نيجيريا في تجربة أول انتشار لها منذ 40 عامًا، من الحالات الأولى في سبتمبر 2017 إلى نوفمبر 2019، تم تسجيل ما مجموعه 183 حالة مؤكدة و9حالات وفاة في 18ولاية، وحدث تفشي المرض بشكل أساسي في الأجزاء الجنوبية من البلاد بما في ذلك ولاية دلتا، وشملت تدابير الصحة العامة تعزيز المراقبة وتدريب العاملين الصحيين، وكذلك عزل الحالات، وتتبع المخالطين والحجر الصحي.

ومنذ ذلك الحين، استمرت الحالات المتفرقة في الظهور في نيجيريا مما يشير إلى انتشار المرض، في عام 2020، كان هناك 14 حالة مشتبه بها و3حالات مؤكدة ولا وفيات، في عام 2021، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 32 حالة مشتبه بها من يناير ومايو، من بين الحالات المشتبه فيها، تم تأكيد 7 حالات من 5 ولايات.

وقالت المنظمة، إنه في حين تم الموافقة على لقاح لجدري القرود في عام 2019، يوفر لقاح الجدري التقليدي حماية شاملة لجدري القرود، فإن هذه اللقاحات ليست متاحة على نطاق واسع. من المحتمل أن يكون هناك القليل من المناعة ضد العدوى لدى المعرضين لأن الأمراض المتوطنة تقتصر جغرافياً على غرب ووسط أفريقيا. يُعتقد أن زيادة تعرض البشر لجدري القرود مرتبطة بتضاؤل ​​المناعة بسبب توقف التحصين ضد الجدري. لم يعد السكان في جميع أنحاء العالم الذين تقل أعمارهم عن 40 أو 50 عامًا يستفيدون من الحماية التي توفرها برامج التطعيم السابقة ضد الجدري.



جدرى القرود

تم توثيق واردات جدري القرود من بلد مستوطن إلى بلد آخر لم يُعرف سابقًا بوجود حالات إصابة به في 8حالات، مرة واحدة في عام 2003 والباقي منذ عام 2018.

وأوضحت المنظمة، إن مخاطر الصحة العامة من هذا الحدث المبلغ عنه منخفضة في المملكة المتحدة، لا يزال جدري القرود مستوطنًا في أجزاء من غرب ووسط إفريقيا ويمثل خطرًا مستمرًا لمزيد من الفاشيات المحلية والحالات المتعلقة بالسفر، وبهذه المناسبة، فإن حالة المؤشر المؤكدة لها تاريخ في السفر من ولاية دلتا في نيجيريا، حيث تم الإبلاغ سابقًا عن جدري القرود، التحقيق جار في ولاية دلتا.

نصيحة منظمة الصحة العالمية..

يجب الإبلاغ عن أي مرض أثناء السفر أو عند العودة إلى أخصائي الصحة، بما في ذلك المعلومات حول تاريخ السفر والتحصين الأخير، يجب على المقيمين والمسافرين إلى البلدان الموبوءة تجنب الاتصال بالحيوانات المريضة أو النافقة أو الحية التي يمكن أن تؤوي فيروس جدري القرود (القوارض والجرابيات والقرود) ويجب عليهم الامتناع عن أكل أو التعامل مع لحوم الحيوانات البرية (لحوم الأدغال). يجب التأكيد على أهمية نظافة اليدين باستخدام الصابون والماء، أو المطهرات التي تحتوي على الكحول.

وقالت، يجب عزل المريض المصاب بجدري القرود خلال فترة العدوى، أي أثناء مرحلة الطفح الجلدي للمرض، ويجب ملاحظة المخالطين في الحجر الصحي، يعد تتبع المخالطين في الوقت المناسب، وتدابير المراقبة وزيادة الوعي بالأمراض الناشئة المستوردة بين مقدمي الرعاية الصحية أجزاء أساسية للوقاية من الحالات الثانوية والإدارة الفعالة لتفشي مرض جدري القردة.

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرعون المرضى الذين يعانون من جدري القردة المشتبه به أو المؤكد أن يطبقوا احتياطات مكافحة عدوى العدوى بالملامسة، كما يجب التعامل مع العينات المأخوذة من الأشخاص والحيوانات المشتبه في إصابتهم بفيروس جدري القرود من قبل موظفين مدربين يعملون في مختبرات مجهزة بشكل مناسب.