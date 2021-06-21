شكرا لقرائتكم خبر عن هل الطفح الجلدي علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟.. اعرف علاماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الأشخاص الذين يصابون بمرض فيروس كورونا يعانون من مرض خفيف أو متوسط ، يمكن أن يصاب البعض بأعراض خطيرة تتطلب دخول المستشفى، الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا هي التعب والحمى والسعال ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أقل شيوعًا واحد من هؤلاء هو الطفح الجلدي، وفقا لتقرير لموقع healthline.

هل الطفح الجلدي علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

قد يصاب بعض الأفراد المصابين بـفيروس كورونا بطفح جلدي في حين تم الإبلاغ عن الأعراض الجلدية لدى البالغين والأطفال، فإن معظم مراكز الأبحاث المتاحة على البالغين كشفت أن انتشار الأعراض الجلدية كان حوالي 1 % ومع ذلك ، وفقًا لمراجعة عام 2021 ، لا يزال الحدوث الدقيق للطفح الجلدي في مصابى كورونا غير معروف.

تتضمن بعض الأعراض العامة المرتبطة بالعديد من حالات الطفح الجلدي المصاحب لكورونا ما يلي:

تلون الجلد: الطفح الجلدي عادة يتغير لونه بالمقارنة مع الجلد المجاور على الجلد الفاتح ، قد يبدو الطفح الجلدي أحمر أو وردي أو أرجواني على البشرة الداكنة ، قد تظهر أرجوانية ، أو رمادية اللون ، أو بنية داكنة.

التورم: قد تظهر المنطقة المصابة منتفخة أو منتفخة مقارنة بالجلد المحيط.

الحكة: قد تسبب العديد من أنواع طفح كورونا ، وليس كلها ، حكة.

متى تظهر الطفح الجلدي وكم من الوقت تستمر؟

يمكن أن يختلف وقت حدوث الطفح الجلدي بالضبط أثناء الاصابة بكورونا في بعض الحالات، قد يظهر عند ظهور أعراض كورونا، بينما في حالات أخرى ، قد يحدث بعد عدة أيام من ظهور الأعراض الأخرى.

وفقًا لمعلومات من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن يستمر الطفح الجلدي لكورونا من يومين إلى 12 يومًا في المتوسط​​، يعاني معظم الناس من طفح جلدي لمدة 8 أيام ومع ذلك ، فإن الطفح الجلدي الذي يؤثر على أصابع القدم قد يستمر من 10 إلى 14 يومًا.

كيف يبدو الطفح الجلدي لفيروس كورونا؟

يمكن أن يختلف المظهر الدقيق للطفح الجلدي لكورونامن شخص لآخر، في حين أن بعض الأمراض المعدية ، مثل جدري الماء والحصبة ، تسبب طفح جلدي مميز للغاية ، يمكن أن يتخذ الطفح الجلدي الناتج عن كورونا أشكالًا عديدة:

الشرى: يمكن أن يظهر الطفح الجلدي لكورونا على شكل بقع حكة أو شروية تشبه خلايا النحل، غالبًا ما تؤثر هذه على الأطراف والجذع.

اللطاخات: في بعض الحالات ، يمكن أن يتكون الطفح الجلدي لكورونا من بقع حكة قد تكون مسطحة أو مرتفعة غالبًا ما يؤثر هذا النوع من الطفح الجلدي على الجذع.

الطفح الجلدي المصحوب ببثور: يمكن أن يظهر هذا النوع من الطفح الجلدي لكورونا مع ظهور بثور قد تشبه جدري الماء، غالبًا ما يتم ملاحظته على الجذع وقد تسبب حكة.

النمط الشبيه بالدانتيل: يمكن أن تحتوي بعض الطفح الجلدي المصاحب لـكورونا على حلقات من تلون الجلد تشكل دانتيلًا أو نمطًا يشبه الشبكة، وق يؤثر هذا النوع من الطفح الجلدي الناتج عن فيروس كورونا عادة على الساقين.

البقع الدقيقة: يتكون هذا النوع من الطفح الجلدي لكورونا من بقع داكنة دقيقة، والأرجل هي المنطقة الأكثر إصابة.

طفح إصبع القدم: يُشار إليه أيضًا باسم "أصابع كوفيد"، وهذا النوع من الطفح الجلدي يسبب تغير لون البقع وتورم في إصبع واحد أو أكثر، و قد تكون المنطقة المصابة مؤلمة أو حكة أو لديها إحساس بالحرقان، ويبدو أن الطفح الجلدي في أصابع القدم أكثر شيوعًا عند البالغين.