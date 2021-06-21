علامات وأعراض سرطان الرئة غير المتوقعة.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

يتأثر كبار السن بشكل أكثر شيوعًا بسرطان الرئة، وهو نادر الحدوث لدى أي شخص أقل من 40 عامًا. ويعد التدخين السبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، حيث يمثل أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الحالات.



وعادة ما يكون هناك أعراض قليلة جدًا لسرطان الرئة في مراحله المبكرة، لكن الأعراض الرئيسية تشمل السعال الذي يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، والسعال الدموي، والشعور بضيق التنفس دون سبب واضح، والألم أثناء التنفس.

ومع ذلك، يبدو أن بعض الأعراض لا تتعلق بالرئتين على الإطلاق، وقد يتم الخلط بينها وبين شيء آخر، فعلى سبيل المثال، يعاني بعض مرضى سرطان الرئة من ألم وخدر في الذراعين والكتفين، وغالبًا ما يرتبط هذا العرض بنوع من سرطان الرئة يسمى ورم بانكوست، والذي ينتشر إلى العمود الفقري أو الأعصاب.

كما تم ربط فقدان الوزن المستمر بسرطان الرئة، بينما يجد بعض الناس أن أطراف أصابعهم تبدو أكثر بدانة من المعتاد، وقد يبدو الجلد بجوار الأظافر لامعًا بشكل خاص، وقد ينحني الظفر للأمام مثل الملعقة.

علامات وأعراض سرطان الرئة غير المتوقعة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

ألم في الذراع أو الكتف

مشاكل التوازن

فقدان الوزن

آلام العظام

ثخن الأصابع

الإمساك

خروج بول أكثر من المعتاد

الصداع

الوجه السمين

الصوت الأجش