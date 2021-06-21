دواء "سوتروفيماب" يقلل دخول المستشفى والوفيات بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركتا "جلاكسو سميثكلاين" و"فير بيوتكنولوجي"، الإثنين، إن النتائج النهائية لدراسة في مراحلها الأخيرة لدواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة من إنتاجهما أكدت أنه يقلل بدرجة كبيرة الحاجة لدخول المستشفيات ومعدل الوفيات بين مرضى كورونا المعرضين للخطر.

وكان هذا العلاج الذي يطلق عليه اسم "سوتروفيماب" قد حصل على موافقة على الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو/أيار، كما أيدته هيئة البت في الأدوية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركتان، الإثنين، إن المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة أوصى باستخدام الدواء في معالجة مرضي الحالات البسيطة والمتوسطة غير المقيمين بالمستشفيات والمعرضين لخطر شديد.

وأوضح المعهد أن الدواء يحافظ فيما يبدو على فاعليته في مواجهة السلالات المعروف حالياً أنها تبعث على القلق.

وينتمي الدواء لفئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي يفرزها الجسم لمحاربة العدوى.

وسبق أن اعتمدت السلطات الأمريكية أدوية مماثلة من شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي المنافستين لعلاج مرضى "كوفيد-19" غير المقيمين في المستشفيات.

وقالت جلاكسو سميثكلاين إنها تختبر الدواء الآن في هيئة الحقن العضلي بدلاً من الحقن الوريدي.