عيد الأب.. كيف عاش أبناء رؤساء أمريكا داخل بيتهم "الأبيض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع الاحتفالات بعيد الأب نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أبناء الرؤساء الأمريكيين خلال وجودهم مع آبائهم في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة العيش طفولة طبيعية عند انتخاب والدك رئيسًا للولايات المتحدة. لكن لقب الابن أو الابنة الأولى يأتي مصحوبا بالعديد من الامتيازات. وقد أفرد التقرير ما كان عليه حال أبناء 15 رئيسًا داخل البيت الأبيض.





عائلة لينكولن 1861-1865: عندما تم انتخاب لينكولن رئيسًا عام 1861، ترك ابنه الأكبر روبرت في منزل العائلة في كنتاكي وتوجه إلى البيت الأبيض مع زوجته ماري تود وطفليهما الأصغر ويلي، 11 عامًا، و تاد، 8 سنوات.

على الرغم من أن لينكولن كان رئيسًا في زمن الحرب إلا أنه كان أيضًا رجل عائلة لديه متسع لأطفاله، الذين سُمح لهم بالركض بحرية في جميع أنحاء أجزاء المبنى الخاصة والعامة.

وفقًا للمؤرخين، كان الأولاد يقاطعون اجتماعات مهمة، ويمرون عبر القاعات مع ماعزهم الأليف. وأصيب كلا الطفلين بحمى التيفود، لكن ويلي توفي عام 1862.





عائلة جرانت 1869 - 1877: كان أوليسيس إس. جرانت، أبًا مغرمًا بأطفاله الأربعة في البيت الأبيض.

وكان فريدريك وأوليسيس جونيور وإلين وجيسي تتراوح أعمارهم بين 11 و 19 عامًا عندما انتقلوا إلى البيت الأبيض عام 1869.

ابنة جرانت الوحيدة عادت بعد رحلة إلى إنجلترا إلى البيت الأبيض برفقة خطيبها الذي تزوجته لاحقًا في حفل زفاف كبير في البيت الأبيض.





عائلة تافت 1909-1913: عندما أصبح ويليام هوارد تافت الرئيس السابع والعشرون، انضم إليه واحد فقط من أبنائه في البيت الأبيض - تشارلز البالغ من العمر 11 عامًا، الذي انضم إلى الجيش لاحقا وواصل السير على خطى والده وأصبح سياسيًا محليًا.





عائلة كليفلاند 1885 - 1889، 1893 - 1897: جروفر كليفلاند الرئيس الأمريكي الذي لا يخشى التباهي. تزوج في سن 49 عامًا من السيدة الأولى فرانسيس التي كانت في سن الـ21.

بعد فجوة سياسية قصيرة عاد كليفلاند (الرئيس الأمريكي الوحيد الذي خدم فترتين غير متتاليتين) عاد إلى البيت الأبيض مجددا مع ابنته روث البالغة من العمر عامين. وأنجب ابنه إستير في عام 1893 - الطفل الوحيد الذي ولد داخل البيت الأبيض.





عائلة كولدج 1923 - 1929: انتقل كالفن وجريس كوليدج إلى البيت الأبيض مع ابنيهما جون، 17 عامًا، وكالفن جونيور، 15 عامًا، في عام 1923 لكن ابنه الأصغر توفي بالغرغرينا.





عائلة كينيدي 1961-1963: أصبحت صور جون إف كينيدي وجاكي في البيت الأبيض أكثر الصور الرئاسية شهرة في التاريخ.

كان طفلاهما من أصغر الأطفال الذين عاشوا في القصر الرئاسي على الإطلاق، كانت كارولين تبلغ من العمر 4 سنوات.

وجون جونيور كان عمره عامًا واحدًا فقط عندما تولى جون كنيدي منصبه في عام 1961.





عائلة جونسون 1963 - 1969: كانت ليندا، 19 عامًا، ولوسي، 16 عامًا، جونسون يدركون المهمة الضخمة التي واجهها ليندون جونسون عندما تولى منصبه بعد اغتيال جون كنيدي.

وأقيم حفل زفاف ليندا في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في عام 1967.





عائلة فورد 1974 - 1977: استفاد أطفال جيرالد وبيتي فورد بالكامل من وقتهم في البيت الأبيض.

على الرغم من أن طفلي فورد الأكبر سناً، جون ومايكل، لم يعيشوا في العاصمة، إلا أن أشقائهم الأصغر ستيفن، 18 عامًا، وسوزان، 17 عامًا، وأقامت سوزان حفلها المدرسي في الغرفة الشرقية.

وكانت الحفلة الراقصة الوحيدة التي أقيمت في البيت الأبيض





عائلة كارتر 1977-1981: أول طفل صغير يعيش في البيت الأبيض منذ أطفال كينيدي، آمي كارتر - أصغر أطفال جيمي كارتر الأربعة (كان دونيل وجيمس وجاك بالغين بالفعل في ذلك الوقت).

كانت آمي مع والديها عندما تم انتخاب كارتر في عام 1977. كانت إيمي قريبة من والدها وأمضت وقتًا طويلا.





عائلة كلينتون 1993 - 2001: انتقلت تشيلسي كلينتون ، إلى البيت الأبيض مع والدتها ووالدها عندما كان عمرها 13 عامًا، وأصبحت على الفور هدفًا للتغطية الصحفية، على الرغم من مناشدات الخصوصية لبيل وهيلاري كلينتون.





عائلة بوش 2001-2009: ربما يكون أكثر أبناء الرؤساء أثارة للمشاكل منذ أليس روزفلت، التوأمان الشقيقتان جينا وباربرا بوش.

وتعرضت الشقيقتان لمواقف صعبة للغاية في البيت الأبيض عندما كان والدهما جورج دبليو بوش رئيساً.

كما تصدرت الأختان عناوين الصحف عندما تم القبض عليهما بتهمة شرب الخمر وهما قاصرتان واستخدام بطاقات هوية مزورة لذلك،





عائلة أوباما 2009-2017: كان ساشا وماليا أوباما صغيرتين للغاية عندما تولى والدهما منصبه عام 2009، وقضيا جزءًا كبيرًا من فترة الرئاسة إلى جانبه.

ومن الحفلات الموسيقية إلى العفو السنوي عن الديك الرومي في عيد الشكر ، كانت ساشا وماليا وأمهما ميشيل مثالاً لعائلة سعيدة.





عائلة ترامب 2016 - 2020: كان أصغر أطفال دونالد ترامب الخمسة، بارون ترامب، الطفل الوحيد الذي عاش في البيت الأبيض خلال رئاسة والده، على الرغم من أن أطفال ترامب الآخرين كانوا زوارًا متكررين.

لكن بارون كان مثل والدته، ميلانيا، معروف بالخصوصية ولكن يقال إنه يحب الرياضة ويستفيد استفادة كاملة من التلفزيون ذي الشاشة الكبيرة في دار السينما العائلية في البيت الأبيض!





عائلة بايدن 2020 - الحاضر: على الرغم من أن أطفال وأحفاد بايدن لا يعيشون في البيت الأبيض، إلا أنهم زوار دائمون.

ووفقا للتقارير يستمتعون بمشاهدة الأفلام في دار السينما بالبيت الأبيض وقضاء عطلات نهاية الأسبوع في كامب ديفيد.