شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختبارات لقياس اختبارات التخثر فى الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التجلط هو ما يمنع النزيف عند جرح نفسك، لكن الدم الذي يتحرك عبر الأوعية الدموية لا ينبغي أن يتخثر، إذا تشكلت مثل هذه الجلطات، فيمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم إلى قلبك أو رئتيك أو دماغك، وهذا يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو حتى الموت.

وتقيس اختبارات التخثر قدرة الدم على التجلط ، والمدة التي يستغرقها التجلط، يمكن أن يساعد الاختبار طبيبك في تقييم خطر النزيف المفرط أو الإصابة بجلطات (تجلط) في مكان ما في الأوعية الدموية.

وضمن سلسلة موضوعات أطمن على نفسك يقدم الخليج 365 اختبارات التخثر المتخلفة وفقا لما ذكره موقع healthline

أنواع اختبارات التخثر1:تعداد الدم الكامل (CBC)

قد يطلب طبيبك تعداد الدم الكامل (CBC) كجزء من روتينك البدني، يمكن أن تنبه نتائج الاختبار طبيبك إذا كنت تعاني من فقر الدم أو انخفاض عدد الصفائح الدموية ، مما قد يتعارض مع قدرتك على التجلط.

2:مقايسة العامل الخامس

يقيس هذا الاختبار العامل الخامس ، وهو مادة تشارك في التخثر، قد يشير المستوى المنخفض بشكل غير طبيعي إلى مرض الكبد ، أو انحلال الفبرين الأولي (انهيار الجلطات) ، أو تخثر الدم داخل الأوعية (DIC) .

3:مستوى الفبرينوجين

الفيبرينوجين هو بروتين يصنعه الكبد، يقيس هذا الاختبار كمية الفيبرينوجين في الدم قد تكون النتائج غير طبيعية علامة على النزيف ، وانحلال الفيبرين، أو انفصال المشيمة الباكر ، وهو انفصال المشيمة عن جدار الرحم.

4:زمن البروثرومبين

البروثرومبين هو بروتين آخر ينتجه الكبد، و يقيس اختبار زمن البروثرومبين (PT) مدى جودة ومدة تجلط الدم، ويستغرق الأمر عادةً حوالي 25 إلى 30 ثانية و قد يستغرق الأمر وقتًا أطول إذا كنت تتناول مميعات الدم، وتشمل الأسباب الأخرى للنتائج غير الطبيعية الهيموفيليا وأمراض الكبد وسوء الامتصاص، كما أنه مفيد في مراقبة الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تؤثر على التخثر ، مثل الوارفارين (الكومادين).

5:عدد الصفائح الدموية

الصفائح الدموية هي خلايا في الدم تساعد على تجلط الدم، وقد يكون لديك رقم منخفض بشكل غير طبيعي إذا كنت تتناول العلاج الكيميائي ، أو تتناول أدوية معينة ، أو قد أجريت عملية نقل دم ضخمة . الأسباب الأخرى لانخفاض عدد الصفائح الدموية هي مرض الاضطرابات الهضمية ونقص فيتامين K وسرطان الدم .

6:وقت الثرومبين

يقيس وقت الثرومبين مدى جودة عمل الفيبرينوجين، قد تكون النتائج غير الطبيعية ناتجة عن اضطرابات الفيبرينوجين الموروثة ، وأمراض الكبد ، وبعض أنواع السرطان ، والأدوية التي تؤثر على التخثر.

7:وقت النزيف

يحلل هذا الاختبار مدى سرعة إغلاق الأوعية الدموية الصغيرة في جلدك وإيقاف النزيف، يتم إجراؤها بشكل مختلف عن اختبارات الدم الأخرى.