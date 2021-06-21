شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد احتياج مدمني القهوة للكافيين عند خضوعهم للجراحة بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "South China" عن أن مدمني القهوة يحتاجون عند دخول المستشفى أو الصوم تمهيدًا لإجراء جراحة ما إلى حبة من القهوة أو بالتنقيط الوريدي لتقليل أعراض الانسحاب وتحسين التعافي، وفقًا لأخصائي أمراض القلب.



ادمان القهوة

ويُسأل المرضى عن الإدمان قبل الجراحة، لكن قلة من الأطباء يفكرون في انسحاب الكافيين، حيث إن تناول أقراص الكافيين، أو بالتنقيط الوريدي يمكن أن تقلل من الصداع والتعب والغثيان الناجم عن تناول القهوة.

وقال الموقع، نظرًا لأن 90% من البالغين يستخدمون الكافيين، فقد تعتقد أن المستشفيات قد تفكر فيما قد تعنيه تلك الطلبات بعدم تناول الطعام أو الشراب قبل وبعد الإجراءات الجراحية للأشخاص الذين يفوتون جرعاتهم اليومية من القهوة أو الشاي أو دايت كولا، حيث يمكن أن يسبب انسحاب الكافيين التعب والغثيان وآلام العضلات والصداع.

يعترف جيفري جولدبيرجر، اختصاصي أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربية بجامعة ميامي، بأن الناس تحصل على كل أنواع الأفكار المجنونة حول كيفية تجنب انسحاب القهوة، جعله ذلك يفكر في مشاكل المرضى المحبين للكافيين، لقد أدرك أن الأطباء يسألون بشكل روتيني عن المواد الأخرى التي يمكن أن تسبب الانسحاب، مثل الكحول والسجائر والكوكايين، والمواد الأفيونية، لكنهم عادة لا يسألون عن الكافيين، على الرغم من استخدامه في كل مكان تقريبًا.

كانت النتيجة ورقة بحثية حديثة في علم السموم الغذائية والكيميائية استعرضت الأعمال السابقة على المرضى والحرمان من الكافيين ودعت إلى مزيد من البحث حول ما يراه جولدبيرجر "حلاً معقولًا إلى حد ما": إعطاء المرضى حبوبًا أو محاليل وريدية يمكن أن تمنع أعراض الانسحاب.



القهوة

وقال، إن نظامه الصحي يفكر الآن في كيفية دراسة تأثير انسحاب واستبدال الكافيين على المرضى، فقد وجدت الدراسات في التسعينيات أن المرضى الذين عانوا من الصداع قبل وبعد الإجراءات يستهلكون الكافيين أكثر من المرضى الذين لا يعانون من الصداع.

وقالت دراسة جولدبيرجر، إن مثل هذا الصداع يمكن أن يؤدي إلى علاج إضافي وإقامة أطول في المستشفى، وجد الباحثون أيضًا أن إعطاء المرضى مكملات الكافيين عن طريق الفم يقلل من الصداع بعد الجراحة.

وجدت دراسة صغيرة عام 2018 أن مرضى العناية المركزة الذين يعانون من الهذيان كانوا يستخدمون الكافيين بكثافة قبل الدخول أكثر من أولئك الذين ليس لديهم هذيان، وجدت دراسة أخرى أن تناول الكافيين في وقت قريب من الجراحة ساعد الفئران على التعافي من التخدير بسرعة أكبر، حيث يُطلب من المرضى عدم تناول أو شرب أي شيء قبل الإجراءات لتقليل خطر استنشاق محتويات المعدة إلى الرئتين، مما قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي التنفسي، ربما يحظى الكافيين باهتمام أقل من المواد الأخرى لأن أعراض الانسحاب منه أكثر دقة وأقل خطورة، يمكن أن يشكل الانسحاب من الكحول خطرًا على حياة من يشرب بكثرة.

أراد جولدبيرجر، أن يفهم زملائه الأطباء أن عدم تناول القهوة أو الشاي يمكن أن يسبب مشاكل لبعض المرضى يسهل معالجته، مضيفا، إن هذا لزيادة الوعي ونأمل أن يكون هناك بعض التغيير".

وأكد، إن أحد أسباب تجاهل أعراض انسحاب الكافيين هو أن المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية يعانون من ألم بسبب ذلك وقد يكون لديهم أيضًا ردود فعل تجاه التخدير بما في ذلك الصداع، حيث أن إرهاق الكافيين أو الألم طفيفًا بالمقارنة

أضاف، إن إعطاء الأشخاص الذين اعتادوا على شرب الكافيين منبههم في شكل آخر حبوب القهوة سيكون أمرًا سهلاً للغاية، حيث أن الكافيين آمن لمعظمنا، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل ضربات القلب، ولكن يعتقد جولدبيرجر، أن الأشخاص الذين يعانون من هذا التأثير الجانبي لا يستخدمونه عادة على أي حال، إنه ليس على علم بأي مستشفيات تفكر بشكل روتيني في الاعتماد على الكافيين.



تناول القهوة اثناء الجراحة

أكد راؤول بيريو دورتا، وهو طبيب في مستشفى Virtua ، إنه يسأل المرضى دائمًا عن الكحول والتدخين والعقاقير الموصوفة وغير المشروعة، لكنه يسأل أحيانًا فقط عن استخدام الكافيين، يحدث هذا عادة عندما يعاني المرضى من آلام في البطن، لأن استخدام الكافيين يمكن أن يسبب تقرحات أو ارتجاع المريء، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم في الصدر وخفقان، وفي الحالات القصوى، نشوة.

وقال الموقع، لا يبدو الانسحاب مشكلة كبيرة بالنسبة له، موضحا "لأكون صادقًا معك، هذا ليس شيئًا نتلقى الكثير من الشكاوى بشأنه، لديهم الكثير من القضايا الأخرى الجارية لا يتم التطرق إليها كثيرًا."

قال شون هاربيسون، رئيس قسم الجراحة العامة في مركز بن بريسبتريان الطبي، إن المرضى يُسمح لهم الآن في كثير من الأحيان بشرب السوائل، بما في ذلك الشاي ولكن ليس القهوة، قبل ساعتين من الجراحة.

يُسمح للبعض بالشرب في غضون ساعة بعد الجراحة، مما يقلل من أعراض الانسحاب، لكن قد لا يُسمح لبعض الذين خضعوا لعملية جراحية أطول مثل استئصال الأمعاء بتناول الطعام أو الشرب لمدة تصل إلى 5 أيام.

قال إن المرضى، لا سيما أولئك الذين يخضعون لإجراءات العيادات الخارجية، يخبرونه كم يفتقدون قهوة الصباح "طوال الوقت، يعترف بأنه يعتقد أن أولئك الذين خضعوا لعمليات أكبر لديهم أشياء أكثر أهمية للتفكير فيها، ومع ذلك، فهو يتفهم أيضًا الحاجة إلى الكافيين ويتفق مع جولدبيرجر في أن الموضوع يستحق المزيد من الدراسة.