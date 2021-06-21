شكرا لقرائتكم خبر عن احذر المكملات الغذائية سم ينهش بصحتك.. تعرف على 10 مخاطر لها تهدد حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكملات الغذائية هي منتجات مصممة لزيادة مدخولك اليومي من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، العديد منها آمن ويقدم فوائد صحية كبيرة ، ولكن هناك البعض الذي يشكل مخاطر صحية، خاصة إذا تم الإفراط في استخدامه، وتحتوى المكملات الغذائية على الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والإنزيمات والبروبيوتيك والأعشاب والنباتات والمستخلصات الحيوانية، وفى خلال التقرير نتحدث عن المخاطر والمشاكل المحتملة للمكملات الغذائية، وفقا لما نشر من موقع verywellfit.



المكملات الغذائية



تشكل الجرعات الكبيرة من بعض المكملات الغذائية خطورة على صحتك، وأبرزها فيما يلى: تشكل الجرعات الكبيرة من بعض المكملات الغذائية خطورة على صحتك، وأبرزها فيما يلى:



1.اضطراب الجهاز الهضمى تؤدى الجرعات العالية منها إلى حدوث اضطرابات في المعدة والشعور بالقئ والغثيان والإسهال وتشنجات المعدة. 2. تلف الأعصاب :

2. تلف الأعصاب : الحصول على جرعات كبيرة من الفيتامينات والمعادن قد تضر بصحة الجهاز العصبى مما يؤدى الى تلف الأعصاب وتأثر حركة الأطراف. 3. صعوبة النوم والتركيز:

أظهرت دراسات عديدة عن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بشكل مفرط عن المستويات العادية يوميا قد يصيبك بالأرق وصعوبة في الخلود للنوم . 3. صعوبة النوم والتركيز:أظهرت دراسات عديدة عن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بشكل مفرط عن المستويات العادية يوميا قد يصيبك بالأرق وصعوبة في الخلود للنوم .





4.النزيف:تناول مكملات فيتامين (هـ) بجرعات عالية تتسبب الكدمات ونزيف الأنف.



المكملات الغذائية



5. تؤثر على فعالية المضادات الحيوية 5. تؤثر على فعالية المضادات الحيوية يمكن لمكملات الحديد والكالسيوم أن تقلل من فعالية المضادات الحيوية، بنسبة تصل إلى 40٪.



المكملات الغذائية





7. الاسهال:يمكن تناول الجرعات العالية من مكملات فيتامين ج أن تسبب الإسهال وآلام الأمعاء