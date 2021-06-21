فوائد الشمر للتخسيس ستذهلك

بيروت - نادين محمد - يعد الشمر من الاعشاب الطبيعية الذي تم استخدامه منذ القدم للتخسيس وحرق الدهون والتخلص من غازات البطن، يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، كفيتامين A، فيتامين B المركب، وفيتامين C، إلى جانب الأحماض الأمينية؛ مما يجعله من أفضل المشروبات العشبية، التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية والغذائية.

تعرفي معنا على أهم فوائد عشبة الشمر.

فوائد الشمر في التخسيس

• يعمل الشمر على كبح الشهية، من خلال تحفيزه على زيادة نسبة ھرمون المیلاتونین، وهو هرمون مسؤول عن تخفيف الرغبة في تناول الطعام.

• الشمر مصدر غني لفيتامين B6، أو ما يعرف بالـ Pyridoxine الذي يلعب دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي، وذلك من خلال قدرته على تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز والبروتين إلى أحماض أمينية.

• یساعد على خسارة الوزن وذلك من خلال تحفیزه لإنتاج العصارة الصفراء، ما ینتج عن ذلك تنشیط وظائف الجھاز الھضمي، وبالتالي سھولة إخراج البراز بعد تلیینه.

• فيتامين A و C الموجودان في الشمر يعملان كمضادات للأكسدة والتي تعمل على تخلیص الجسم من الدھون الزائدة والمتراكمة.

• يحتوي على نسب عالية من الألياف التي تساهم في التقليل من كميات الطعام المتناولة، وبالتالي إنقاص الوزن، كما تعمل على تقلیل كمیة الدھون في الجسم وطرد السموم والفضلات خارجه والتي تعيق عملية حرق الدھون.

• الشمر مدر للبول، يقلل من كمیة السوائل الموجودة في الجسم والتي تزید الوزن.

• يقلل الشمر من إفراز الھرمونات التي تتسبب في الشعور بالقلق والتوتر والتي تعمل على تخزین الدھون في منطقة البطن.

• یساعد الشمر على شد منطقة البطن ویقضي على الترھلات الموجودة فيھا.

• یعمل كل من عنصر الفینول Phenol ومركبات الفلافونوید Flavonoids والقلویات الموجودة في الشمر على وقایة أنسجة البطن من التلف.

افضل مشروبات تخسيس بالشمر للتخلص من الوزن الزائد

خلطة الشمر والقرفة

قومي بنقع ملعقتين صغيرتين من الشمر المجفف وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، في كوب من المياه المغلية. بعدها، اتركي النقيع جانباً لمدة عشر دقائق. ثم، صفّي النقيع وواظبي على شرب كوب منه ثلاث مرات يومياً، وذلك قبل كل وجبة بمدة 15 دقيقة.

خلطة الشمر والشاي الأسود

في وعاء على النار، ضعي كوباً من الماء وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من بذور الشمر ونصف ملعقة كبيرة من الشاي الأسود، وحين يبدأ المزيج بالغليان، أضيفي إليه عوداً واحداً من القرفة وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. بعدها، ارفعي المكونات عن النار واتركيها جانباً الى أن تبرد.

واظبي على شرب كوب من هذه الخلطة يومياً على الريق قبل وجبة الفطور.

شاي الشمر والكمون

ضعي في وعاء على النار خمسة أكواب ماء، وعند الغليان أضيفي نصف ملعقة كبيرة من كل من بذور الشمر والكمون والكزبرة. اتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق. بعدها، ارفعيه عن النار، صفيه، واحتفظي به في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظبي على شرب كوب من هذه الخلطة يومياً صباحاً، وكميات قليلة منها على مدار اليوم.

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