نظام دايت للبنات يحرق دهون البطن في 5 أيام

بيروت - نادين محمد - يمكن ان تتبع بنات العشرين رجيماً يعمل على حرق دهون البطن في ايام قليلة من دون تعريض صحتهن للخطر. وفي هذه الحالة يجب اولاً ان يتوقفن عن تناول المأكولات الجاهزة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدسم. كذلك من الضروري ان يركزن على تناول الخضار والاطباق المحضرة منزلياً وان يمارسن التمارين الرياضية. ولكل بنات العشرين هذا ابرز ما يجب معرفته عن رجيم حرق دهون البطن في 5 ايام وطريقة تطبيقه.

قواعد الرجيم

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من اجل حرق دهون البطن في مدة قصيرة ومن دون عناء في سن العشرين عاماً من المهم اتباع نصائح خبير التغذية الفرنسي جان ميشال كوهن. وهو يركز على ضرورة تناول الخضار وخصوصاً اثناء وجبة الفطور. كما يرى انه من المهم جداً التوقف عن تناول المأكولات الجاهزة اي تلك التي يتم شراؤها من المطاعم والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. ويشدد على اهمية ممارسة التمارين الرياضية في هذه السن وعلى ضرورة تطبيق هذه النصائح.

- عدم تفويت اي من الوجبات اليومية الاساسية وتجنب تناول الطعام وخصوصاً الحلويات في الفترات الفاصلة بينها.

- تناول 3 وجبات اساسية يومياً ووجبة خفيفة صحية.

- الحد من استهلاك المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر واستبدالها بتلك الطبيعية او بالماء فقط.

- التركيز على اكل الخضار والفواكه والسمك ولحم الدجاج على ان تكون محضرة بطريقة صحية مثل الشواء او السلق.



- تناول البيض من دون ملح خلال وجبة الفطور والسلطة الخضراء مع طبق مشوي خلال الغداء.

- تناول حبة فاكهة او قطعتي شوكولا او ملعقتي مربى قليل السكر اثناء الوجبة الخفيفة.

- الافضل عدم ارتكاب خطأ التوقف عن تناول النشويات لأنها لا تسبب اكتساب الوزن. كما انها تساعد على الاحساس بالشبع والتمتع بالطاقة خلال النهار.

البرنامج الرجيم



خلال تطبيق برنامج حرق دهون البطن في سن العشرين ينصح باتباع هذه القواعد.

الفطور . كوب من مشروب ساخن ويمكن في هذه الحالة تناول الشاي او القهوة لكن من دون سكر، كوب من الحليب من دون دسم ومن دون سكر، كوب من حبوب الفطور غير المحلاة، قطعة متوسطة الحجم من التوست او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة فواكه.

. كوب من مشروب ساخن ويمكن في هذه الحالة تناول الشاي او القهوة لكن من دون سكر، كوب من الحليب من دون دسم ومن دون سكر، كوب من حبوب الفطور غير المحلاة، قطعة متوسطة الحجم من التوست او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة فواكه. الغداء والعشاء. طبق يحتوي على الخضار المطهوة مع كمية قليلة من الملح او طبق من المعكرونة بالخضار مع طبق من السلطة المشكلة او التبولة او قطعتين متوسطتي الحجم من السمك المشوي مع الشوربة الصحية. ويمكن ان تضاف الى الوجبة تحلية قد تكون كوباً من اللبن الزبادي غير المحلى بالفواكه او حبة فاكهة موسمة.

ويمكن الوجبة الخفيفة التي يتضمنها برنامج حرق دهون البطن برجيم بنات العشرين ان تحتوي على كوب من الزبادي من دون سكر او حبة فاكهة موسمية او قطعتين من الشوكولا الداكن. وهكذا يمكن نحت القوام في 5 ايام فقط. لكن يجب بعد هذا مواصلة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.



