شكرا لقرائتكم شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بقيمة ملايين الدولارات، دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.

وتشمل السيارات علامات تجارية معروفة مثل ماكلارين 620 آر جديدة، وبنتلي 2007، وبورش 911 C2S، ومرسيدس بنز من MICP ، والتي جمعت في منطقة الميناء بمانيلا.

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وفي الوقت نفسه، تم تدمير 14 سيارة جيب ميتسوبيشي مستعملة من قبل ميناء كاجايان دي أورو.

ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.

وفي 9 فبراير الماضي، دمّر مكتب الجمارك أيضاً 17 سيارة في ميناءي سيبو ومانيلا.