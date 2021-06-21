شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم آمن للمرأة الحامل.. احرصى على الخضروات والفاكهة وابعدى عن المقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن أثناء فترة الحمل أمر طبيعى، ولكن هناك حالات تشهد زيادة كبيرة في الوزن خلال هذه الفترة لحد السمنة وهو ما قد يضر بصحة الأم والجنين على حد سواء، فقد تتسبب زيادة الوزن المبالغ فيها خلال فترة الحمل في إصابة الأم بداء سكرى الحمل وارتفاع ضغط الدم وقد يتطور الأمر للإصابة بتسمم الحمل، لذلك من المهم إتباع ريجيم آمن خلال فترة الحمل يحتوى على الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية المهمة خلال هذه الفترة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

تحتاج السيدة الحامل لتناول مجموعة متنوعة من الطعام خلال هذه الفترة لضمان الحصول على كافة العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها والجنين على حد سواء، من فيتامينات ومعادن وغيرها.

- فيما يلى.. تعرفى على ريجيم آمن للمرأة الحامل لتجنب السمنة المفرطة خلال فترة الحمل:

يجب أن تحرص المرأة الحامل بشكل أساسى على تناول الفواكه والخضروات التى تحتوي على العديد من المغذيات اللازمة خلال فترة الحمل خاصة فيتامين C مثل البرتقال والفراولة وحمض الفوليك الذى يتوافر فى الخضروات الورقية.

البروتين مهم جدًا للمرأة الحامل، يجب تناوله باعتدال والحصول على المصادر الصحية منه بما يفيد الجسم دون زيادة في الوزن، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات، حيث يحتاج الجنين للكثير من البروتين خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل.

من المهم أيضًا الحصول على كميات مناسبة من الحبوب الكاملة الغنية بالحديد وفيتامينات B كما أنها مصدرًا يمد الجسم بالطاقة لأنها تمده بالكربوهيدرات الأساسية.

تعتبر الأسماك وبعض المأكولات البحرية خيارًا غذائيًا جيدًا خلال فترة الحمل كما أنها مفيدة ولا تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكن يجب الابتعاد عن الأسماك التي تحتوي على الزئبق.

تعتبر منتجات الألبان آمنة خلال فترة الحمل كما أنها مفيدة جدًا لمد الجسم بالكالسيوم اللازم لنمو الجنين وحماية أسنان وعضلات الأم، في الوقت نفسه لا تسبب زيادة مفرطة في الوزن كما أن تناول القليل منها ممكن أن تسبب هشاشة العظام.

بشكل عام، إذا كنتِ ترغبى في تجنب زيادة مفرطة خلال فترة الحمل، يجب أن تحرصى على تناول كميات صغيرة في الوجبات، وتجنب التوابل في إعداد الطعام، واستبدال الدهون غير الصحية مثل الزبدة بالدهون النباتية مثل زيت الزيتون، كما يفضل الحصول على الكربوهيدرات من الخضروات بدلا من المنتجات الحيوانية، والحرص على شرب الكثير من الماء وتجنب الوجبات السريعة وعدم الإفراط بالأطعمة المقلية.