فى اليوم العالمي لليوجا.. مفتاحك لصحة جيدة تحمى قلبك وتمنحك الاسترخاء

2- تقوى العضلات

كشفت دراسة أجرتها الجامعة الصينية في هونج كونج ، أظهرت أن الرجال والنساء الذين شاركوا في دورة يوجا لمدة 12 أسبوعًا لاحظوا تحسنا فى القوة العضلية.

3- قد يقلل من الالتهابات

بالإضافة إلى تحسين صحتك العقلية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا قد تقلل الالتهاب أيضا، والذى يؤدى الى أمراض القلب والسكري والسرطان.

4- يمكن أن تحسن صحة القلب 4- يمكن أن تحسن صحة القلب تعد صحة قلبك مكونًا أساسيًا للصحة العامة، تشير الدراسات إلى أن اليوجا قد تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، تشير بعض الأبحاث أيضا إلى أن دمج اليوجا في نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في إبطاء تطور أمراض القلب.