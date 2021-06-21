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شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمي لليوجا.. مفتاحك لصحة جيدة تحمى قلبك وتمنحك الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي لليوجا في 21 من يونيو من كل عام، والتى تعد من أفضل التمارين التى ينصح بها دائما لتعزيز صحة الجسم والعضلات للوقاية من الأمراض،وتخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، فى خلال التقرير التالى نرصد 7 فائدة صحية لليوجا، وفقا لما نشر من موقع healthline.
1- تحسين المرونة والتنقل
تسهم وضعيات اليوجا فى تحسين قدرتك على الحركة ومنحك مرونة لجسمك أكثر من اللازم
2- تقوى العضلات
كشفت دراسة أجرتها الجامعة الصينية في هونج كونج ، أظهرت أن الرجال والنساء الذين شاركوا في دورة يوجا لمدة 12 أسبوعًا لاحظوا تحسنا فى القوة العضلية.
3- قد يقلل من الالتهابات
بالإضافة إلى تحسين صحتك العقلية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا قد تقلل الالتهاب أيضا، والذى يؤدى الى أمراض القلب والسكري والسرطان.
4- يمكن أن تحسن صحة القلب
تعد صحة قلبك مكونًا أساسيًا للصحة العامة، تشير الدراسات إلى أن اليوجا قد تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، تشير بعض الأبحاث أيضا إلى أن دمج اليوجا في نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في إبطاء تطور أمراض القلب.
5- تقليل التوتر
اليوجا هي وسيلة جيدة للتخلص من التوتر، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون اليوجا بانتظام لديهم مستويات منخفضة من الكورتيزول ، و هو احد هرمونات التوتر التى تتحكم فى مزاجك.
6- النوم بشكل أفضل
من الفوائد اليومية الأخرى لليوجا الحصول على النوم بشكل أفضل، في دراسة أجرتها مؤسسة سوامي فيفيكاناندا يوجا للأبحاث بالهند، كان المشاركون الذين مارسوا اليوجا ينامون بشكل أسرع، و لفترة أطول وشعروا براحة أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يمارسوا اليوجا.
7- يحسن نوعية الحياة
أصبحت اليوجا شائعة بشكل متزايد كعلاج مساعد لتحسين نوعية الحياة، حيث أدت ممارسة اليوجا إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملحوظ ، وكذلك المزاج والتعب.