شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الصيام المتقطع.. يخلصك من الوزن ويساعدك على النوم والتخلص من الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع South China ، عن أن الصيام المتقطع عبارة عن تقصير فترات أوقات تناول الطعام، والمدة التي تأكل فيها، دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية، أو شراء أطعمة خاصة، ما يجعلك أكثر قدرة على فقدان الوزن، والنوم الصحى، وضبط ضغط الدم والتخلص من سموم الجسم، وفوائد أخرى كثيرة.

ويشرح الخبراء إلى أى مدى يجب أن تكون المدة التي تتناول فيها الطعام ضيقة، ولماذا تحظى هذه الممارسة بشعبية كبيرة اليوم.



الصيام المتقطع

وقال الموقع، إن تقييد وقت تناول الطعام طواعية تمت ممارسته من عدة قرون لأسباب فلسفية ودينية ولصحة أفضل، فقد دعا الطبيب اليوناني القديم أبقراط إلى علاج بعض الأمراض، معتقدًا أن الصوم يساعد الجسم على شفاء نفسه، يصوم المسلمون في رمضان، واعتاد الكاثوليك الامتناع عن الطعام لمدة 24 ساعة قبل تلقي القربان المقدس، تم تسجيل هذه الممارسة لأول مرة في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد ظهرت الآن كأفضل اتجاه صحي.



الرجيم

وأضاف الموقع، أن الصيام المتقطع، الذي يشار إليه أيضًا باسم الأكل المقيد بالوقت، يتعلق بتضييق النافذة الزمنية التي تأكل فيها، للحصول على محيط خصر نحيف، حيث يحب الناس الصيام المتقطع لأنه بسيط، كما تقول كريستا فارادي، أستاذة التغذية في جامعة إلينوي، كما لا تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية أو شراء أطعمة خاصة.

توافق أنثيا سميث، 45 عامًا، مديرة في شركة British Telecom تتبع نظام 5: 2 - صيام يومين من أصل سبعة أيام، موضحة، إنها "لا يوجد تخطيط للوجبات أو الإعداد المسبق، ولا يوجد وزن للحصص، ولا حاجة إلى مجموعة أدوات."

تصوم سميث أحيانًا لمدة تصل إلى 34 ساعة، ويبدأ صيامها في الساعة 9 مساءً في الليلة التي تسبق يوم الصوم وتكسره مع شاي الصباح في اليوم التالي، تصوم في المقام الأول من أجل إنقاص الوزن، مضيفة، "لأنني أحب الطعام".



فوائد الرجيم المتقطع وتناول الوجبات التى تريدها

يتيح لها نظامها حرية الاستمتاع بالطعام الذي تحبه في غير أيام الصيام، "لا يمكنني الالتزام بالوجبات الغذائية، عادة ما أتخلى عن الحميات "التقليدية" بعد أسبوع أو أسبوعين ".

تقول وهى أم لطفلين إن أول صيام طويل صعب لأن جسمك يعتاد عليه، "آلام الجوع حقيقية، لكنها تتلاشى بسرعة إذا كنت مشغولاً، أصعب وقت لي هو إعداد وجبات الطعام لأطفالي الصغار ومساعدتهم على تناول الطعام بينما لا أستطيع، موضحة، إن النقانق ورقائق البطاطس والفول لم تكن جذابة أبدًا.

وقالت: اكتشفت فوائد أخرى من الصيام، حيث إن نومي أفضل كثيرًا في أيام الصيام، ونتيجة لذلك، فإن أدائي أفضل كثيرًا في اليوم التالي ليوم الصيام، حيث أصبحت أكثر إنتاجية "

وأضافت أن الصيام لمدة 18 ساعة الذي يتبعه يؤدي إلى العديد من الفوائد السريرية وفقدان أفضل للوزن مقارنة بثماني ساعات أو 10 ساعات.

تشرح ميشيل لاو أخصائية التغذية في هونج كونج ، مؤسسة استشارات التغذية Nutrilicious ، أساسيات فوائد الصيام، إن الصيام قصير الأمد يحث على عملية إصلاح خلوية تسمى الالتهام الذاتي، تستخدم الخلايا المواد الخلوية القديمة وغير الضرورية والبروتينات للحصول على الطاقة، وهذا بدوره قد يؤدي إلى الحماية من الأمراض التنكسية العصبية والسرطان.

المفتاح هو طول الصيام، ولتحفيز الالتهام الذاتي يتطلب انخفاض نسبة الجليكوجين في الكبد، والذي لا يتحقق عادة إلا بعد حوالي 14 إلى 16 ساعة من الصيام، وربما لفترة أطول، لهذا السبب يحث لاو أي شخص يفكر في الصيام على التحدث مع طبيب أو اختصاصي تغذية أولاً.

1.فقدان الوزن..

جانيت هايد هي معالجة غذائية مقرها المملكة المتحدة ومؤلفة كتاب The Gut Makeover. لقد نشرت للتو The 10-Hour Diet ، حيث وصفت فوائد إنقاص الوزن للصيام المتقطع بأنها "لطيفة" ، حيث يتم التخلص من حوالي 3.5 كجم (7.7 رطل) على مدار ثلاثة أشهر.

حيث يتطلب من الناس عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل حتى لا يستهلكوا السعرات الحرارية المعتادة من الوجبات الخفيفة على الأريكة بعد العشاء، كما أن الطعام الذي يتم تناوله في وقت مبكر من اليوم يحترق أكثر من السعرات الحرارية التي يتم تناولها في وقت متأخر من الليل "، كما يقول هايد.

"عندما يستيقظ الناس في الصباح ويمددون صيامهم من 12 إلى 14 ساعة، فإنهم يحرقون الدهون في هذه الفترة عن طريق دفع وجبة الإفطار إلى الوراء قليلاً وبدء يومهم في تناول الطعام في وقت لاحق." إنها تدعو إلى صيام 14 ساعة، وتناول الطعام من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، أو من 10 صباحًا إلى 8 مساءً، على سبيل المثال.

يوافق باول جيفكوت، الباحث في علم الأحياء الزمني والتمثيل الغذائي الغذائي بجامعة سيرجى في المملكة المتحدة، على أنه قد يكون هناك إغراء لمزيد من السعرات الحرارية أثناء فترة التغذية.

أكد جيفكوت، إن أكبر ميزة لتناول الطعام بهذه الطريقة هي أنه لا توجد أطعمة خارج القائمة، على الرغم من أنها لا تزال تتطلب نهجًا معقولًا لتناول الطعام، مضيفا، إنه في الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد ثبت أن الوقت المحدد للتغذية "يقلل الشهية ويزيد من فقدان الدهون".

2.يخفض ضغط الدم

تشير دراسة حديثة من كلية بايلور للطب في تكساس، إلى أن الصيام يعيد تشكيل ميكروبات الأمعاء وهذا بدوره يخفض ضغط الدم.

تقول هايد، أن الأبحاث تظهر أنه في غضون 3 أشهر فقط من ممارسة الصيام لمدة 14 ساعة طوال الليل، وتناول الطعام في موعد لا يتجاوز الساعة 8 مساءً، عاد ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي، يُعتقد أنه نتيجة لتناول الطعام في النهار عندما تكون أجسامنا مصممة لذلك، بدلاً من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهو ما لم نعتزم القيام به.



الاطعمة الصحية

وقالت، إن الأكل المتأخر يمكن أن يضع الكثير من الضغط على الجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى مثل القلب بسبب إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، الأوقات الطبيعية التي تعمل فيها وظائف الجسم."

وأضافت، "عندما نعطي الجسم قسطا من الراحة من الهضم، بالصوم بين عشية وضحاها، يدخل الجسم في وضع الإصلاح، الالتهام الذاتي، حيث يتم إصلاح الخلايا وإخراج الخلايا القديمة.

3.تقليل الالتهاب

قالت جولى برادفورد ، طبيبة العلاج الطبيعي في معهد الطب المتكامل في هونج كونج، إذا كنت تعانى من الانتفاخ، على سبيل المثال، فإن مجرد الصيام لمدة 20 ساعة يكفي للعودة إلى حالة الهضم الأمثل، على حد قولها، ويتيح الفرصة للجسم "للتركيز على تهدئة أي التهاب، ومعالجة أي طعام يبقى في النظام وشفاء أي جروح طفيفة، مع انخفاض الالتهاب يأتي دوران أسرع للخلايا، التي توصف بأنها وظيفة إزالة السموم المهمة في الجسم لتنظيف الخلايا التالفة، موضحة إنها تسمح "بالتقليم الخلوي"، "إنه يعطي الجسم فرصة للشفاء والتخلص من النفايات الخلوية التي يمكن أن تبطئ عملية الإصلاح والتي تجعلنا نتقدم في السن بشكل أسرع."

4.نوم أفضل

النظرية هي أن الصيام المتقطع قد يساعد في تنظيم إيقاعنا اليومي الذي يحدد أنماط النوم، يعني الإيقاع اليومي المنظم جيدًا أنك ستنام بسهولة وتستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش، وفقًا لبحث نُشر عام 2018 في مجلة Nature and Science of Sleep، إذا توقفت عن الأكل قبل غروب الشمس، فأنت تشجع نمط النوم الطبيعي لجسمك من خلال "الصيام اليومي".

عندما تذهب إلى الفراش على معدة فارغة أو شبه فارغة، فإن الساعات الداخلية في جهازك الهضمي تتزامن مع الساعات الموجودة في عقلك، مضيفة، أنت تقوم بإطفاء الأنوار الداخلية قبل إطفاء الأنوار الخارجية.