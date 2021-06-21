شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم العصر الحجرى.. فواكه وخضروات وابعد عن الأغذية المصنعة.. هتخس يعنى هتخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم العصر الحجرى.. نوع من أنواع الحميات الغذائية التي تعتمد على العودة إلى تناول الطعام على طريقة الإنسان البدائى، ولهذا النظام الغذائي مسميات أخرى منها حمية رجل الكهف، و"باليو دايت"، ويعتمد هذا النظام بشكل أساسى على قطع الأطعمة الحديثة المليئة بالسكر والدهون والأطعمة المصنعة من نظامنا الغذائي والعودة إلى الطريقة التي كان يأكل بها الإنسان البدائى، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم العصر الحجرى وفوائده الصحية، وفقاً لموقع " everydayhealth".



ريجيم العصر الحجرى

ما هو ريجيم العصر الحجرى أو باليو دايت؟

يسمح لك نظام "باليو الغذائي" بتناول الأطعمة التي أكلها البشر فقط في الحياة البدائية منذ حوالي 2.5 مليون سنة، وستحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام أثناء اتباع نظام غذائي صارم يتكون فقط من الأطعمة التي يمكن اصطيادها وجمعها.

يمكن لهذا النظام الغذائي أن يحسن صحتك عن طريق التخلص من الأطعمة عالية الدهون والمعالجة التي تحتوي على القليل من القيمة الغذائية والكثير من السعرات الحرارية.

تؤكد هذه الخطة على تناول الكثير من الفواكه والخضروات المليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف الصحية، والتي تشعرك بالشبع والامتلاء بشكل أسرع وبالتالي تأكل أقل، مما يساعد على الحد من زيادة الوزن.

ستفقد الوزن لأنه في أي وقت تقيد فيه مجموعات طعام كاملة، فإن السعرات الحرارية التي تتناولها تميل إلى أن تكون أقل، وكلما حرقت سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، ستفقد الوزن.



ريجيم العصر الحجرى

الدراسات وريجيم العصر الحجرى

حللت دراسة أربع تجارب ذات شواهد مع 159 مشاركًا، ووجد الباحثون أن نظام باليو الغذائي أدى إلى مزيد من التحسينات قصيرة المدى في بعض عوامل الخطر للأمراض المزمنة (بما في ذلك محيط الخصر وسكر الدم أثناء الصيام) مقارنة بغيره من النظم الغذائية.

استعرض مقال آخر، نُشر في مجلة Australian Family Physician، التجارب السريرية التي استكشفت تأثير حمية الباليو على المؤشرات الصحية بما في ذلك الوزن والالتهاب وصحة الأنسولين ووجدت بعض الدراسات أدلة مماثلة على أن حمية باليو قد تكون مرتبطة بفقدان الوزن وخفض ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون في الدم - لكن لا يزال الأمر يحتاج لأبحاث أخرى.



ريجيم العصر الحجرى

الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها في ريجيم العصر الحجرى

يمكنك تناول الأطعمة التالية:

-القطع الخالية من الدهون من لحوم البقر والدواجن ، ويفضل أن تكون متغذية على العشب، أو عضوية

-الحيوانات، مثل السمان ولحم الغزال

-البيض ولكن ليس أكثر من ستة في الأسبوع

-الأسماك ، بما في ذلك المحار

-الفاكهة مثل الفراولة والشمام والمانجو والتين

-الخضروات غير النشوية، مثل الهليون والبصل والفلفل واليقطين

-المكسرات والبذور ، بما في ذلك اللوز والكاجو والجوز وبذور اليقطين

-زيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت الجوز باعتدال

أطعمة يجب تجنبها

-الأطعمة المصنعة - التي يحتوي الكثير منها على زبدة مضافة وسكر - لا ينبغي أن تكون جزءًا من نظام باليو الغذائي.

-جميع منتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي والزبدة

- الحبوب ، مثل القمح والجاودار والأرز والشعير

-البقوليات ، مثل الفول والفول السوداني والبازلاء

-الخضار النشوية ، مثل البطاطس (والبعض يقول البطاطا الحلوة)

-الحلويات وتشمل جميع اشكال الحلويات وكذلك العسل والسكر

-المحليات الصناعية

-المشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة

-اللحوم المعالجة ، مثلواللحوم الباردة والنقانق