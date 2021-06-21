إسبانيا توزع 35.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء إجمالي 4ر35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم السبت ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 625 ألفاً و917 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعاً.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.76 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفاً و652 حالة. وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و20 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.