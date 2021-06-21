هل من الآمن الحصول على لقاح كورونا عند استخدام حقن البوتوكس؟

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام البوتوكس أو مواد الحشو الجلدية وهو ما قد يطرح العديد من الأسئلة عندما يتعلق الأمر بالحصول على لقاح كورونا فهل تؤثر هلى فاعليه اللقاح من عدمه، وهذه الأسئلة هي على الأرجح نتيجة لأثر جانبي تم الإبلاغ عنه تحديدًا من لقاح موديرنا، ووفقا لتقرير لموقعhealthline خلال المرحلة الثالثة من تجربة لقاح موديرنا، تم إعطاء اللقاح 15184 مشاركًا في التجربة من بين هؤلاء المشاركين، عانى ثلاثة أشخاص ممن خضعوا للحشو الجلدي من تورم خفيف في الوجه خلال يومين من جرعة اللقاح.

عانى اثنان من الأشخاص من تورم في المنطقة العامة من وجههم، بينما عانى أحدهم من تورم في الشفاه لم يتعرض أي من الأشخاص الذين لديهم حشو جلدي والذين تم إعطاؤهم الدواء الوهمي لهذا التأثير الجانبي.. اختفى التورم تمامًا مع العلاج في المنزل لجميع المشاركين الثلاثة.

والبوتوكس هو مرخٍ للعضلات عن طريق الحقن، في حين أن الفيلر عبارة عن مواد صناعية تهدف إلى إضافة الحجم والبنية إلى وجهك الأشخاص في تجربة لقاح موديرنا كان لديهم مواد مالئة جلدية.

هل التطعيم آمن؟

لا يزال الأطباء يوصون بشدة كل من يمكنه الحصول على لقاح كورونا بالقيام بذلك لا يعتبر تاريخ الحصول على البوتوكس والحشو الجلدي سببًا لعدم الحصول على لقاح كورونا لا يزال يعتقد أن الحماية المقدمة من اللقاح تفوق بكثير خطر التورم الطفيف للأشخاص الذين يعانون من حشو الجلد.

تقول الأكاديمية الأمريكية لجراحي التجميل أنه لا ينبغي ثني الأشخاص الذين لديهم حشوات جلدية عن الحصول على لقاح كورونا وذلك لأن هذه الآثار الجانبية تعتبر نادرة حتى في الحالات التي تم فيها الإبلاغ عن هذه الآثار الجانبية، تم حلها بسرعة ولم يكن لها مضاعفات صحية طويلة المدى.

ومع ذلك، فإن حالات تجربة موديرنا ليست هي الأمثلة الوحيدة على التورم المرتبط بحشو الجلد ولقاح كورونا.

تشير دراسة نُشرت في فبراير 2021 إلى حالات تورم نادرة ومعزولة يبدو أنها حدثت فيما يتعلق بلقاح موديرنا وكذلك لقاح فايزر تفترض الدراسة أن هذا هو نتيجة لكيفية تصرف بروتينات سبايك الفريدة في فيروس كورونا داخل جسمك.

يجب الوضع في الاعتبار أيضا أن الإصابة بفيروس كورونا نفسه قد ارتبط بتورم الوجه لدى الأشخاص الذين لديهم حشوات جلدية في حالة واحدة على الأقل قد تختار تجنب لقاح كورونا نظرًا لارتباطه بآثار جانبية منتفخة، ولكن هذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والذي يمكن أن يحمل نفس الآثار الجانبية النادرة.

هل من الآمن الحصول على البوتوكس أو الفيلر بعد التطعيم؟

لا توجد إرشادات رسمية توصي بتجنب مواد الحشو أو البوتوكس بعد لقاح كورونا، ويمكن الانتظار حتى يسري مفعول اللقاح بالكامل حتى تحصل على الجولة التالية من الفيلر الجلدي أو البوتوكس يستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو مودرنا حتى يأخذ اللقاح تأثيره الكامل.